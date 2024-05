Santoro e Bozhanaj nei piani. Il giovane Oliva entrerà nel gruppo

Considerata la posizione finale, se possibile, l’ultimo giorno di scuola a Lecco ha fatto crescere il rammarico per aver gettato letteralmente alle ortiche un potenziale ottavo posto. Tant’è, possiamo già considerarlo il passato. Perché dal passato si costruisce il futuro, non dimenticando il buono fatto nel presente da Bisoli e sono i numeri a testimoniarlo. Otto punti in cinque partite potrebbero sembrare bottino normale, per qualcuno anche esiguo, ma non bisogna dimenticarsi da dove arrivava il Modena e della situazione in cui si era cacciato prima di Ascoli. Volendo dare voti, i canarini hanno raggiunto la piena sufficienza seppur con riserva. Quei tre mesi sciagurati meriteranno ampia riflessione nelle sedi opportune, soprattutto in quelle di mercato se il Modena vorrà stare per davvero, constantemente, nella parte sinistra della classifica nel prossimo campionato come dichiarato dal suo allenatore. A proposito di questo, anche Lecco qualche messaggino ce l’ha inviato. Sarà molto difficile rivedere Luca Tremolada, ad esempio. Per lui nemmeno un minuto nell’ultima in casa e sul lago, il "10" chiude una stagione complicata, iniziata molto bene poi proseguita insieme agli enormi dubbi che hanno accompagnato Bianco prima e Bisoli poi.

Idem varrà per Oukhadda, valutazioni poi su Strizzolo e Manconi, parliamo tuttavia di giocatori sotto contratto per cui servirà una trattativa con eventuali acquirenti. Il prestito secco di Corrado terminerà, mentre per quello di Santoro inizierà il dialogo con il Perugia: il Modena ha un diritto di riscatto, le scelte di Bisoli sono state abbastanza chiare e il centrocampista è sicuramente uno dei riferimenti più importanti del tecnico che lo vorrà anche nella rosa dell’anno che verrà. Molto bello e significativo l’annuncio fatto dallo stesso Bisoli al "Rigamonti-Ceppi". Marco Oliva, centrocampista della Primavera di Mandelli, classe 2005, farà parte del gruppo. Sei reti con gli under canarini coi quali affronterà le due finali per la promozione in Primavera 2 il 18 e il 25 maggio, ha conquistato il neo tecnico negli allenamenti così come apprezzamenti ne ha ricevuti anche Olivieri, terzino sinistro di Mandelli. Giovani, dunque, al centro. E allora chi meglio di Kleis Bozhanaj potrà rappresentare il nuovo corso. Da luglio in avanti, l’albanese godrà della luce dei riflettori e Bisoli potrà lavorare con lui dall’inizio alla fine per valorizzarne le caratteristiche. In attesa di affiancargli un bomber da doppia cifra che completi il quadro con Palumbo a supporto.