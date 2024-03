Santoro, grinta e qualità. Palumbo fatica a entrare in gara

SECULIN 6,5 Sul gol non ha grosse responsabilità. Decisivo nella ripresa quando fa un mezzo miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Giraudo, poi abile in uscita su Pandolfi nel finale.

RICCIO 5 Gli scappa Amatucci in occasione del gol del Cittadella, e sempre nel primo tempo per poco non fa un pasticcione con un passaggio all’indietro avventato che mette in difficoltà non poco Seculin.

ZARO 5,5 Subisce un colpo alla caviglia ad inizio gara, e questo forse condiziona una gara con qualche sbavatura di troppo. Si arrende prima dell’ora di gioco. (10’ st Pergreffi 6 Porzione di partita in cui la sua esperienza risulta preziosa, soprattutto sui tanti palloni che il Citta mette in mezzo all’area).

CAUZ 5,5 Rischia tantissimo nel finale quanto stende Maestrello ad una manciata di centimetri dall’area di rigore, in generale anche lui in difficoltà sui traversoni dei padroni di casa. Ammonito, salterà la prossima.

SANTORO 7 Il migliore in campo. Nonostante il giallo rimediato a metà primo tempo, non smette di lottare e nella ripresa, quando viene spostato in una zona del campo a lui più congeniale, gioca anche di qualità, vedi l’assist delizioso per Abiuso che spreca una grande occasione.

MAGNINO 6,5 Mancava ancora un suo gol in questa stagione, e lui lo segna di testa su un bel cross di Corrado in un momento particolarmente difficile del match, forse il più complicato. Poi la solita lotta a centrocampo nella quale si cala sempre bene.

GERLI 6 Nel primo tempo è controllato quasi a uomo dal centrocampo di casa e fatica a trovare le giocate. Meglio nella ripresa, quando riesce a trovare anche un paio di belle incursioni personali.

PALUMBO 5,5 Fatica ad entrare in partita e non trova i ritmi di gioco a cui spesso ci aveva abituati. Dopo tanto tirare la carretta, anche lui ha una inevitabile flessione. Colpisce la parte superiore della traversa con una punizione velenosa calciata dai pressi della bandierina. (10’ st Ponsi 6 Attento in copertura, prova anche a proporsi in appoggio. Nel finale gli rimpallano un tiro da fuori che poteva diventare pericoloso assai).

CORRADO 6 Partita senza sussulti particolari, nella quale ha il merito di credere nel pallone che poi crossa per il pari di Magnino. (24’ st Cotali 6 Mezz’ora scarsa per lui, giocata senza errori sulla fascia).

GLIOZZI 5,5 Dà ad Abiuso nel primo tempo una palla d’oro che il compagno di reparto non sfrutta. Poi non si vede un gran chè nelle maglie della difesa granata. (24’ st Strizzolo 5,5 Non riesce a rendersi pericoloso, e chiude la gara acciaccato per un problema muscolare al polpaccio che si valuterà in settimana).

ABIUSO 5 Non mancano mai voglia ed abnegazione, la lotta sui palloni alti fa sempre per lui, ma le due reti che fallisce, una per tempo, sono da matita blu. (41’ st Tremolada sv Bianco lo butta dentro nel finale per sfruttare una sua giocata individuale. Prova anche un tiro da fuori che non impensierisce Maniero). Alessandro Bedoni