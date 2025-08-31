"Sapevamo che litigavano spesso. In passato abbiamo sentito altre urla"

Una famiglia da tanti anni a Castelnuovo, ben integrata nel tessuto sociale, purtroppo però segnata da problemi al suo interno; liti continue tra i genitori e i figli, in particolare, con il ragazzo più grande, fuori e dentro dalla comunità per disintossicarsi da droga e alcol, come aveva fatto anche recentemente, poco prima dell’aggressione ai famigliari. Da fuori, dicono i vicini, tutto sembrava regolare, una famiglia riservata ma che non dava problemi a nessuno.

"Sono i custodi di villa Zanasi da vent’anni – racconta una signora che abita su via del Cristo, dove c’è l’ingresso principale della villa circondata da un vasto giardino – io non mi sono mai accorta di nulla, anzi, mi sembrava tutto normale, alla domenica sento spesso che fanno delle feste, sento la musica; mai mi sarei immaginata una cosa del genere".

Su via Biondo invece dove c’è l’ingresso del retro della antica dimora, più vicino all’edificio dove abita la famiglia cingalese e dove entra ed esce con le auto i residenti consono bene la situazione: "Recentemente sembrava tutto tranquillo - racconta Giuseppe, che abita nella casa confinante con villa Zanasi – ma in passato c’erano stati problemi, sapevamo delle discussioni con questo ragazzo. Sono i miei vicini – prosegue il residente - mai più di un saluto di cortesia. L’altra sera ho finito di lavorare al ristorante tardi, quando sono arrivato c’erano ambulanze e carabinieri, mi hanno spiegato che c’era stata una lite violenta in famiglia. Mio figlio ha visto la ragazzina che si teneva l’addome ed è stato con lei fino all’arrivo dell’ambulanza".

A spiegare la situazione della famiglia è anche il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi. "Si è trattato di una tragedia famigliare fortunatamente sfiorata – ha detto il primo cittadino - una lite purtroppo sfociata in violenza e grazie anche al pronto intervento dei soccorsi sanitari e dei carabinieri le persone rimaste ferite sono ora in ospedale e nessuno fortunatamente sembra in pericolo di vita. E’ una famiglia cingalese residente sul territorio da tanto tempo e possiamo immaginare le difficoltà e le fragilità – ha precisato il sindaco – è una famiglia nota con la quale sono stai fatti vari interventi anche attraverso i servizi sociali".

Emanuela Zanasi