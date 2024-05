"Sapore acido": prelevati campioni. Ispezione dei Nas alle elementari

I carabinieri del Nas di Parma ieri mattina hanno effettuato un’ispezione presso le scuole elementari Galilei ed Emilio Po in seguito al caso di intossicazione alimentare che ha colpito decine di bambini (altri due plessi coinvolti) dopo una merenda a base di pomodorini.

I militari del nucleo antisofisticazione e sanità si sono recati nelle scuole insieme al personale dell’Ausl di Modena e, dopo avere incontrato la dirigenza e il personale, hanno prelevato alcuni campioni dei pomodori incriminati e li hanno inviati ad un laboratorio di analisi di Bologna. Durante l’ispezione sono stati posti sotto sequestro anche altri lotti alimentari presenti all’interno dei frigoriferi delle scuole in attesa di ulteriori accertamenti. Si tratta unicamente del cibo inviato alle due scuole nell’ambito del progetto ministeriale promosso dall’Unione Europea "frutta e verdura nelle scuole" e che nulla ha a che fare con il servizio fornito da Cir Food che ha invece in gestione la mensa del pranzo. I bambini si sono sentiti male giovedì dopo che, alle 10,30, per merenda sono stati distribuiti dei pomodorini come previsto dal progetto promosso dal Ministero dell’agricoltura e sovranità alimentare in accordo col Ministero dell’istruzione, per incrementare il consumo di prodotti ortofrutticoli e promuovere un’alimentazione sostenibile ed equilibrata. All’insorgere dei sintomi dell’intossicazione tra gli alunni, il personale delle scuole ha subito avvisato i genitori dei bambini e la dirigente del comprensorio, Antonella Stellato, ha pubblicato un avviso spiegando che il progetto è stato subito annullato, annunciando inoltre di comunicare al più presto al Ministero quanto accaduto. Giovedì quando i bambini hanno cominciato a sentirsi male si è diffusa preoccupazione tra le famiglie che spiegavano appunto come i figli avessero accusato crampi e vomito. In tante mamme e papà sono dunque corsi a prendere i figli a scuola. "Mi hanno chiamato da scuola per dirmi che la bimba si era sentita male dopo avere mangiato questi pomodorini – ha detto una mamma all’uscita da scuola – quando sono arrivata a prenderla mi hanno riferito che anche altri bambini erano stati male". Più di un bambino ha descritto il sapore dei pomodori come "molto acido".

Emanuela Zanasi