Saporetti, stagione super. Con questa doppietta arriva a quota 19 reti

Inizia ad assumere contorni "mostruosi" la stagione di Simone Saporetti. Con la doppietta di ieri il bomber romagnolo ha toccato quota 19 reti in 23 gare giocate (più 7 assist), di cui 15 centri nelle ultime 16 gare. Una media stratosferica che ne fanno il miglior realizzatore dei 9 gironi di D. Che indossi la prima maglia del Carpi bianca, la seconda rossa, oppure quella blu, nera o rosa come ieri (quinta divisa inedita, voluta dal patron Lazzaretti per omaggiare la Festa della donna appena trascorsa), "Sapo-gol" è una sentenza per tutti gli avversari. "Era una gara difficile per via del terreno di giocato al limite – le parole dell’attaccante – un po’ come quella giocata sul campo del Mezzolara, anche se alla fine il manto erboso ha retto abbastanza bene rispetto alle previsioni. Sapevamo che in queste condizioni almeno inizialmente non potevamo fare del tutto il nostro gioco, ma ci abbiamo messo l’atteggiamento giusto e questo fa sempre la differenza". Pe il bomber gli ultimi 3 gol sono arrivati tutti di testa. "Diciamo che è un po’ una casualità – sorride Saporetti – perché non è proprio la mia specialità, ma sono felice e per segnare tanti gol bisogna farlo in tanti modi e farsi trovare pronti anche su palle vaganti. Sono contento di questi numeri, ma solo perché portano punti. La classifica? Pensiamo una gara alla volta".

d.s.