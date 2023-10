Sapori all’insegna della tradizione. Torna nel week end ’Ste Sroden’

Ritorna ’Ste Sroden’ nel fine settimana a Fanano, due giorni di festa, tradizioni e sapori. Si inizia sabato con le escursioni guidate, la prima con ritrovo alle 10 all’Ufficio Turistico (prenotazioni allo 0536-68696) alla scoperta del foliage, mentre la seconda, alle 11, lungo il sentiero dei metati nel bosco. Entrambe si concluderanno con il pranzo dentro all’essiccatoio di castagne, a cura dei volontari del Presepe Vivente di Fanano. Al pomeriggio invece è prevista la raccolta delle castagne, con partenza camminata alle 14,30 e, al punto di arrivo, una esclusiva parete da arrampicata sportiva. Offerta libera (a prova, con assistente) per l’esperienza nell’unica parete del genere in Europa. L’attività è a cura di Parchi Esploraria e Guide Alta Quota. Sarà anche possibile provare l’emozione di una camminata esperienziale unica nel suo genere come la camminata sonora, con cuffie ed emozioni.

Per gli appassionati di cultura ci saranno visite guidate al museo di scultura su pietra, con ritrovo alle 15 all’Ufficio Turistico. In paese ci sarà musica con apericena, dalle 17, con food truck e musica con dj Alex Ferrarini e dalle 21, in Piazza Corsini, con i Muppets. Domenica, il centro storico ospiterà il Banchetto d’Autunno. Basterà scambiare gli euro con le antiche banconote di Fanano e scegliere i piatti dei 12 ristoranti e lo street food montanaro fatto dai comitati frazionali, oltre alla magia delle caldarroste. E ancora: mercatini, attività per bambini come il laboratorio del formaggio in Piazza Vittoria alle 10 e alle 15, pigiatura dell’uva alle 11 e alle 16, laboratorio per fare la pasta alle 14 alla Corte Mancante, poi raccolti e racconti d’autunno alle 14,30 alla libreria Leggiamo.

"É un evento che richiede grande lavoro e preparazione, perché c’è tutto un paese che si muove", è il commento del sindaco Stefano Muzzarelli che ringrazia quanti si sono impegnati.

w. b.