Sarà il fiuto di Blitz a scovare la droga

In principio fu Axel, presentato alla città, nel 2011, alla presenza dell’allora sottosegretario alla presidenza del consiglio Carlo Giovanardi e Nek. Fu, Axel, la prima unità cinofila in dotazione alla Polizia Locale cittadina, fortemente voluta dall’allora sindaco Luca Caselli e da Francesco Menani, che della prima Giunta di centrodestra della storia cittadina era assessore alla sicurezza. L’arrivo di Axel aggiunse forza alle operazioni del controllo di territorio, soprattutto riguardo le attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti: era, Axel, un pastore belga malinois di 11 mesi, arrivava dalla Spagna, ed è rimasto in servizio per quasi un decennio, quando al suo posto, nel 2020, è arrivato Hector, tuttora in forza al Comando sassolese. Anche lui pastore belga malinois, venne presentato dalla Giunta al completo, capitanata da Gian Francesco Menani, e dal comandante della Polizia Locale Stefano Faso, presso il Comando della PL, allora ai Quadrati.

Cinque anni dopo il sindaco è Matteo Mesini, il comandante della Polizia Locale Rossana Prandi, la sede della Locale è in via San Pietro, ma l’unità cinofila resta asset imprescindibile per il Comando della Polizia Locale. Ecco allora che mentre Hector si avvia alla meritata ‘pensione’ – ma anche mercoledi era al lavoro, di supporto alla Polizia Locale di Formigine, presso i parchi e il sottopasso delle ‘Bertola’ – il Comando sassolese è pronto a presentare alla città Blitz, la nuova unità cinofila cui Hector passerà presto le consegne. Anche Blitz, che è ancora un cucciolo, è un pastore belga malinois proveniente dall’allevamento ‘Guardiani della luna’ di Castelnuovo né Monti che la società System Sicurezza ha donato nel luglio scorso alla Polizia Locale cittadina. Operazione che ‘garantisce’ un pronto avvicendamento ad Hector: addestrato da Stefano Curini Livierato, addestratore con 19 anni di esperienza, in affiancamento agli agenti della Polizia Locale di Sassuolo, Blitz ‘debutterà in società’ domani, con presentazione prevista, alle ore 16, presso il gazebo della Polizia Locale di Sassuolo presente in piazza Martiri Partigiani. Oltre agli agenti del Comando cittadino, in piazza ci saranno anche i loro colleghi della Polizia Locale di Carpi con un simulatore che riproduce gli effetti, sulla guida, delle sostanze stupefacenti, alcuni funzionari del SERT e i membri dell’Associazione famigliari vittime della strada che consegneranno ai presenti – nell’ambito di un’iniziativa di sensibilizzazione dei pericoli connessi alla guida sotto l’effetto di droghe – i gadget dell’Osservatorio regionale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale.

