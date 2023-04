Sarà incentivata la mobilità dolce, risorse anche per le reti ciclabili

Tra gli altri progetti che rientrano nell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) dell’Unione Terre d’Argine, vi sono la realizzazione del percorso ciclo-pedonale ‘Campogalliano-Borgo Dogaro’ (700mila euro). Il percorso (che in parte utilizzerà come linea direttrice il Canale V gestito dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale) consentirà un’importante connessione di mobilità dolce tra Campogalliano e il Borgo Dogaro, per un’estensione di circa 1500 metri, rappresentando questo il primo tratto di un futuro collegamento ciclabile prima con la frazione di Panzano e, successivamente, con il Comune di Carpi. Sempre in tema di mobilità dolce, su Soliera è prevista la realizzazione di nuovi ‘percorsi ciclabili comunali’ (860mila euro) favorendo l’utilizzo di mezzi alternativi sui principali percorsi casa-lavoro. La principale direttrice della nuova rete ciclabile si svilupperà lungo la strada Carpi - Ravarino e andrà a congiungersi con la nuova ciclabile, in fase di progettazione, del comune di Carpi. A Novi è invece prevista la riqualificazione dell’edificio ‘Taverna’ nel parco della Resistenza (516mila euro): attualmente utilizzato come circolo ARCI e come sede di associazioni locali, sarà interessato da un intervento di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche. Infine, per tutti i comuni saranno finanziate iniziative estive per bambini e fragili. m.s.c.