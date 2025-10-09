Sarà un weekend di sagre con ricotta, patate e cioccolato

Questo week-end inizia una lunga serie dedicata alle castagne in Appennino, ma non solo come la Sagra della Ricotta a Riolunato, della Patata di alta quota a Piandelagotti (Frassinoro) e del Cioccolato a Sestola. Dimostrazioni dal vivo, degustazioni di prodotti tipici, ma anche tanta musica e folclore sono gli elementi che domenica 12 ottobre animeranno in piazza don Antonio Battilani a Riolunato la 20^ Sagra della Ricotta, organizzata da Comune Pro Loco. Stand gastronomici e mercatini dell’artigianato per tutta la giornata, dalle 10 alle 18. Per i più giovani, realizzazione dal vivo della ricotta dalle ore 14; musica con Simo Mucci dj. Una domenica in allegria per assaggiare e conoscere tutti i piatti tipici a base di ricotta fresca, nella versione tipica del nostro Appennino. A Piandelagotti invece si terrà domenica la ventesima Festa della Patata di alta quota, con mercatino di vendita e iniziative ricreative per i ragazzi, con tanta musica blues e country col gruppo degli Isabuma. A Sestola la ‘due giorni’ sabato e domenica dedicata al cioccolato e al croccante montano, con i maestri cioccolataio all’opera e tra le tante iniziative alle 18.00 di sabato il record della realizzazione della tavoletta di cioccolato lunga ben 15 metri.

g. p.