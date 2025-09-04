"Sarà una Valsa aggressiva. Anche fisicamente"

La parola più importante ora è quella di Oscar Berti: il preparatore atletico di Modena Volley e della Nazionale ("una Vnl davvero esaltante" racconta) è soddisfatto del lavoro fatto sin qui e si prepara all’ultimo mese e mezzo prima dell’esordio in campionato.

Oscar Berti, in tutto avrà più di due mesi di lavoro senza gare: come sta programmando?

"Saranno più di due mesi di preparazione, con ragazzi che comunque durante tutta l’estate hanno lavorato. Ho trovato gli atleti in forma: manca il gioco, manca il ritmo, manca la capacità aerobica, ma abbiamo sfruttato queste prime settimane di lavoro proprio per lavorare su questi aspetti, unendo il gruppo SuperLega con quello della serie B di Nicolò Zanni".

In generale è soddisfatto di queste prime tre settimane di lavoro?

"Sono molto soddisfatto anche perché il gruppo si è presentato all’altezza della situazione e siamo riusciti a trovare un buon ritmo anche prima del previsto. Adesso siamo pronti a entrare nella fase clou di gioco e di carico, con un lavoro fisicamente abbastanza pesante".

Del neo arrivato Luke Perry cosa ci racconta?

"Luke Perry è un atleta molto esplosivo e veloce. Mi ha colpito che tutto ciò sia collegato a una coordinazione e a una lettura spazio-temporale di altissimo livello. In più è un ragazzo solare e positivo, sta già imparando l’italiano e vuole interagire coi compagni".

La squadra in generale che tipo di squadra è?

"Al netto che ci saranno giocatori da scoprire ancora, pur avendo sentito chi ha già allenato Tizi-Oualou ad esempio, credo che avremo una Modena Volley aggressiva anche da un punto di vista fisico: aggressiva, reattiva. Poi l’aspetto fisico deve supportare il lato tecnico".

Lei ha trascorso un’estate in azzurro: com’è il gruppo che andrà ai Mondiali?

"Sono stato coinvolto nella Vnl, quindi un torneo che ci ha visti protagonisti. È un gruppo che sta bene insieme, che trasmette entusiasmo e lavora con entusiasmo in palestra. Chiaramente ci sono altre squadre molto forti, Polonia, Francia, Brasile che sta crescendo tante".

E i modenesi in rosa?

"Anzani è un leader del gruppo, Porro lo conoscerete ma vi sorprenderà per la fame di volley che ha, Sanguinetti invece lo consocete già, a livello fisico è forte, fa della forza e del suo livello muscolare una caratteristica molto importante, anche per il tipo di gioco che esprime".

Alessandro Trebbi