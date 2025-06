Fra i ‘premium sponsor’ dello sbarco di Jazzopen a Modena c’è anche la Ferrari con il suo Museo Enzo Ferrari. E già questo – di per sé – è un evento, perché la celeberrima azienda di Maranello seleziona molto attentamente le iniziative a cui legare il suo marchio. Del resto, il Museo Enzo Ferrari, costruito accanto alla casa natale del Drake, è luogo assai caro a tutti gli appassionati della Ferrari, e si trova proprio a pochi passi da piazza Roma e dai Giardini Ducali, dove saranno allestiti i palcoscenici del festival. "Jazzopen sarà un’ulteriore attrazione per Modena e la regione, all’altezza degli standard qualitativi della nostra azienda", dice Benedetto Vigna, Ceo della Ferrari, che – dicono i bene informati – nell’ultimo anno si è confrontato diverse volte con il sindaco Mezzetti su questo progetto. Del resto, la Germania è il secondo mercato per la Ferrari, dopo gli Stati Uniti, e lo scorso anno ha superato il Giappone. E dalla Germania ogni anno arrivano a Modena e Maranello tanti appassionati del Cavallino".

Affiancherà Jazzopen anche System Ceramics, società del Gruppo Coesia, leader internazionale nelle soluzioni per l’industria ceramica: "Siamo entusiasti di sostenere un evento di questa portata, un volano economico per il nostro territorio e un’occasione per valorizzarlo ancora una volta in tutto il mondo", sostengono Alessandro Parimbelli, Ceo del Gruppo Coesia, e Luca Bazzani, Ceo di System Ceramics. Fra i partner principali anche Mastercard e Sixt, entrambi marchi di altissima riconoscibilità, così come fra gli sponsor come Stihl e Dürr, "a conferma del ponte culturale ed economico fra l’Emilia e il Baden-Württemberg", rimarca il Comune. "Tutti questi autorevoli partner – fa notare il sindaco Mezzetti – interpretano in modo moderno il proprio sostegno al territorio".

