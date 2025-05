"Sarà vietato il transito di camion pesanti"

Di fronte alle proteste dei residenti del quartiere Sant’Anna, l’amministrazione comunale di Modena ha fatto sapere di essere da tempo in dialogo con il Comitato e di avere accolto la maggior parte delle richieste dei cittadini.

"Ci stiamo confrontando da tempo con il Comitato Ambiente Sant’Anna – ha fatto sapere il Comune –, basti pensare che l’ultimo incontro risale al 10 aprile. Intendiamo ribadire la piena disponibilità a mettere in atto gli interventi richiesti, secondo i tempi previsti dal cronoprogramma di Cpc, con opere che saranno realizzate tra il 2025 e il 2026".

Tra gli impegni già assunti, il Comune conferma che sarà introdotto il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 6 tonnellate nel tratto di via Sant’Anna antistante la scuola primaria Anna Frank. Sebbene inizialmente l’attivazione fosse prevista solo dopo la realizzazione della rotatoria, l’amministrazione sta lavorando per anticiparne l’entrata in vigore.

Per quanto riguarda la vasca di laminazione, criticata dal Comitato, il Comune sottolinea che si tratta di un’opera che rappresenta un miglioramento dal punto di vista ambientale e che ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti. Gli uffici tecnici restano comunque disponibili a fornire ulteriori informazioni e approfondimenti per rispondere alle eventuali preoccupazioni dei residenti.

Rispetto alla qualità dell’aria, l’attenzione del Comune è alta. "Nell’area – ha risposto l’amministrazione – sono già state effettuate due campagne di monitoraggio sulla qualità dell’aria, una a luglio e una a novembre del 2024, dalle quali non sono emerse criticità: l’aria non è risultata differente rispetto a quella di altre zone della città. Un’ulteriore campagna di monitoraggio verrà effettuata quando il comparto sarà terminato.

Rispetto alle opere pubbliche previste come oneri compensativi, Cpc ha in programma di realizzare una rotonda e una ciclabile, oltre a ulteriori opere, come l’ampliamento e miglioramento del cortile della scuola Anna Frank – come prescritto da Arpae per mitigare le emissioni rumorose del nuovo insediamento –, la realizzazione di una area giochi per bambini e la piantumazione di alberi.

Inoltre, il Comune ha aggiunto che sono in programma il rifacimento di segnaletica, illuminazione e attraversamenti in via del Tirassegno, e l’installazione di un totem informativo.

j.g.