"Saranno tre giorni torridi, poi finalmente i temporali"

Tre giorni torridi, anche se non ci saranno picchi vicino al 40 gradi. Da lunedì, qualche temporale dovrebbe abbassare un po’ la temperatura. Ma per il meteorologo Luca Lombroso, responsabile dell’osservatorio geofisico dell’Università di Modena, stiamo comunque vivendo un giugno fuori dalla norma.

"Confermo che fino a domenica compresa arriveremo a 35/36 gradi di massima, ma con un tasso di umidità abbastanza alto, quindi il caldo percepito sarà maggiore. Lunedì potrebbero verificarsi temporali, con la temperature che comunque non scenderà sotto i 30 e calerà di due o tre gradi, non di più. Scordiamoci il mesi di giugno così come lo conoscevamo da bambini, quando al massimo si arrivava a 26 gradi e difficilmente si toccavano i 30".

Sarà un giugno che resterà nella storia per le temperature torride raggiunte? "Presto per fare bilanci, dobbiamo aspettare la fine del mese – dice Lombroso – ma sicuramente andiamo incontro ad un mese record, che si avvicnerà al giugno del 2003, che fu veramente molto caldo".

Qualche record comunque è già stato raggiunto nelle ore notturne: "La temperatura minima di mercoledì notte è stata di 27.6°C all’Osservatorio Geofisico: è la notte più calda mai registrata a giugno da quando iniziarono le misure nel 1860 – ha fatto sapere il meteorologo – Supera di poco il precedente primato del 27 giugno 2019, quando poi il termometro arrivò a 38.2°C, tuttora record assoluto di temperatura massima per il mese di giugno e 4° valore più alto mai misurato a Modena".

Ormai non è un segreto, il bacino del Mediterraneo soffre particolarmente il riscaldamento globale: "Sì, gli effetti sono amlificati per una serie di motivi geografici e geoclimatici. Preoccupa la temperatura del mare. Le temperature superficiali del mare che circonda l’Italia sono attualmente 3-4°C sopra la media climatica. Valori tipici di fine luglio o agosto, ma siamo solo a giugno. Una situazione che purtroppo può favorire eventi estremi. Motivo in più per convincere l’Europa ad essere in prima linea contro i cambiamenti climatici".

