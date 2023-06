"Saremo sempre incompleti senza Rocco"

Centinaia di persone nella chiesa del Corpus Domini hanno dato ieri l’ultimo saluto a Rocco Pizzulo, il quarantenne residente a Carpi (lavorava alla Cgm di Reggio), morto una settimana fa dopo stato essere coinvolto in un violento scontro tra il suo scooterone e un Suv nella zona industriale di Bagnolo. Grande la commozione che ha accompagnato il funerale, specie quando il maggiore dei due figli di Rocco, Nicolò di 10 anni, ha letto una lettera a nome di tutta la famiglia. "Solo un bambino con la sua purezza poteva dare voce a quelle parole", racconta lo zio Giuseppe, fratello di Rocco. Pizzulo, oltre all’amata moglie, lascia anche l’altro figlio Manuel di soli 5 anni: "E’ piccolo, stiamo facendo di tutto per distrarlo, ma arriverà il momento in cui si chiederà perché il papà non torna a casa. Tutti siamo sconvolti, resteremo per sempre incompleti senza Rocco – afferma Giuseppe, con la sorella Elisabetta –. Molti parenti sono arrivati dalla nostra provincia di origine, Avellino, viaggiando tutta la notte. Sono dieci giorni che piangiamo senza interruzione, sperando sia solo un incubo. Rocco riempiva ogni persona che incontrava di gioia. Era amato da tutti". Come ultimo gesto di generosità, Rocco, come aveva lui stesso stabilito, ha donato gli organi: "Dopo appena due giorni il suo cuore è stato trapiantato in una persona malata: chissà magari un giorno la incontreremo, ci piacerebbe conoscere la persona nel cui petto batte il cuore di Rocco. Ci fa pensare che non sia morto invano, avendo salvato altre vite".

Maria Silvia Cabri