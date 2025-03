"Sarete il sostegno del popolo italiano"

"Oggi è un giorno speciale che segna un passaggio fondamentale nelle vostre vite. Con il giuramento avete fatto una scelta di vita, avete scelto di abbracciare un impegno che vi accompagnerà nel vostro cammino di donne e uomini. Lo avete fatto consapevoli che servire la Patria significa anche anteporre il bene della collettività a se stessi, quando è necessario. Vi state formando per essere forza e sostegno per chi vi affida la propria sicurezza: il popolo italiano". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del giuramento degli allievi ufficiali dell’Accademia militare di Modena.

"A voi, allieve ed allievi del 206 corso ‘Dignità’ che oggi avete giurato fedeltà all’Italia, nella stupenda Accademia Militare di Modena, giunga il mio profondo rispetto per questa scelta che mi onora e onora ognuno di voi – sottolinea –. A voi, ragazze e ragazzi, va il mio enorme abbraccio, con la tristezza di non aver potuto fare di persona, come avevo deciso mesi fa. Ai vostri genitori, fratelli, alle persone che vi sono care, voglio fare una promessa: i vostri figli non lasciano una famiglia ma allargano la loro, perché io, noi, ne avremo cura, perché si deve avere cura di un bene prezioso. Chiederemo loro sacrifici ed impegno perché la loro responsabilità sarà grande e sappiamo che lo stiamo formando perchè il nostro futuro sarà nelle loro mani. Benvenuti a tutti".