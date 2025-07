Saric e Bastoni per rimpiazzare Palumbo

Sono iniziati i due mesi più caldi dell’anno calcistico, conviene davvero farsi forza, tenersi stretti e rimanere concentrati perché da oggi in poi le voci si rincorreranno più veloci della luce. Dopo gli annunci ufficiali di Chichizola e del rinnovo del prestito di Dellavalle, il Modena ha in agenda la cessione di Antonio Palumbo al Palermo, praticamente ai dettagli per una cifra che si aggirerà intorno ai 3 milioni con annessa contropartita tecnica della quale ancora si discute. Perché l’altro, vero, tema è in che modo i canarini vorranno sostituire il leader qualitativo delle ultime due stagioni. Con quali pedine, con quali caratteristiche? Dario Saric è il nome che i rosanero hanno messo sul piatto (tra l’altro, in Sicilia, ingaggio da quasi 600.000 euro per lui), reduce da una mezza stagione a Cesena. L’ex Carpi ha conosciuto Sottil ad Ascoli e a centrocampo può ricoprire sia un ruolo da trequartista che da interno in un sistema a cinque. Il post Palumbo, però, potrebbe prevedere anche un ulteriore tassello in mezzo al campo perché, come raccontato spesso, il Modena di Sottil sarà squadra muscolare e di sostanza, di categoria, almeno nelle sue intenzioni. E allora attenzione ad una delle diverse piste tenuta in ballo da Catellani, ovvero l’asse potenziale con il Cesena da dove uscirà Simone Bastoni, esperto centrocampista ex Empoli e Spezia tra le altre. In scadenza nel 2026, Bastoni non rinnoverà il rapporto coi bianconeri ed è in cerca di una sistemazione con numerose pretendenti già alla finestra come Monza e Avellino. Ai romagnoli, come noto, in particolare a Mignani, interessa Giovanni Zaro, anch’egli in uscita da Modena. Chissà non possa nascere una trattativa che comprenda i due giocatori, in modo tale che entrambe le formazioni possano soddisfare i rispettivi bisogni.

A proposito di bisogni, il Modena ne avrebbe da limare sugli esterni. Il nome di Pietro Beruatto, di rientro al Pisa dopo il prestito alla Samp, non dispiacerebbe, una volta superato l’infortunio alla spalla. Capitolo uscite. I rientranti Alberti e Oukhadda piacciono al Foggia, anche Vukusic è nel mirino del club pugliese. Si troverà una soluzione anche per i vari Guiebre, Tremolada, Di Stefano, Niang e Mondele. Abiuso continua a piacere a Carrarese e Sudtirol, ma la Sampdoria vorrebbe provare a rinegoziare dopo la scadenza del prestito nell’affare con Vulikic. Cauz viene ritenuto al momento non sul mercato, si era parlato di un interessamento dello Spezia. Incerto il futuro di Gagno per il quale si è mosso il Benevento.

Alessandro Troncone