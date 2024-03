Sarracino fa il pieno di applausi: "Non abbasserò mai la testa"

Dopo oltre dieci anni da assessore, tre dei quali trascorsi nelle vesti di vicesindaco, Simona Sarracino si candida a diventare primo cittadino del Comune di Formigine. Molti probabilmente si aspettavano lo avrebbe fatto portando la bandiera del Partito Democratico, ma così non sarà: "Oggi non sono l’assessore o il vicesindaco, oggi sono solo la Simo" ha detto alla folla riunita per la sua presentazione ufficiale tenutasi ieri ai Magazzini San Pietro.

Sarracino dopo lo schiaffo delle mancate primarie è pronta a scendere in campo con la propria lista civica, sostenuta da Azione e Socialisti Italiani. Una scelta presa per "esserci senza abbassare la testa di fronte a nessuno" andando a scardinare consolidati meccanismi politici "che vanno avanti per inerzia".

Con la voce carica di emozione, la neocandidata ha esposto i punti salienti del programma politico che la accompagnerà alla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, dimostrando la ferma volontà di dare continuità al lavoro che ha portato avanti instancabilmente negli ultimi dieci anni. Simona Sarracino si pone l’obiettivo di essere il sindaco "di tutti, e non di una parte", perciò saranno messe al centro le persone e i loro diritti, in particolare quelli delle donne, dei giovani e delle famiglie in difficoltà. Presente all’incontro anche Paolo Zanca, Commissario di Azione per la provincia di Modena, che ha ricordato come "governare un Comune come Formigine richieda conoscenza dell’amministrazione e del territorio, empatia e competenza": tutti i requisiti che hanno fatto convinto il partito a convergere sull’appoggio a Simona Sarracino.

Giulia Parmiggiani Tagliati