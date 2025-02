Sassaiola prima di Modena-Mantova, scattano dieci Daspo per tifosi gialloblu

Modena, 10 febbraio 2025 – Dieci denunce con allegati Daspo (nove per tre anni e uno per sei) nei confronti di altrettanti tifosi del Modena calcio, di età comprese tra i 20 ed i 51 anni, per i fatti accaduti prima di Modena-Mantova, partita di serie B giocata lo scorso 1 febbraio a Modena. A ridosso del cavalcavia Cialdini, i tifosi del Modena, riferisce la questura in una nota, avrebbero lanciato oggetti contundenti contro il treno regionale sul quale viaggiavano i supporter del Mantova. Treno che sarebbe poi stato fatto fermare da questi ultimi a seguito dell’azionamento del freno d’emergenza. Una volta scesi i tifosi mantovani, le due tifoserie sarebbero state protagoniste di una sassaiola con lancio anche di fumogeni. La polizia rende noto di essere intervenuta due volte: in occasione della sassaiola e anche successivamente in via Dogali, quando le due fazioni stavano per scontrarsi di nuovo. Le denunce sono per lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Sono ora al vaglio le posizioni dei tifosi del Mantova.