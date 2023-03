Sassata a Checchia, udienza rinviata

Era fissato per ieri mattina, in tribunale a Reggio Emilia, il processo che vede imputati due giovanissimi amici: Eugenio Vernucci e Kevin Coppolecchia, 18 e 21 anni, residenti a Castellarano e a Sassuolo, accusati di tentato omicidio a seguito dell’aggressione ai danni del 19enne Giuseppe Checchia. L’udienza, però, non si è svolta a seguito di un difetto di notifica. L’eccezione, relativa al deposito tardivo di una consulenza sui telefonini degli imputati, è stata sollevata dall’avvocato dei due giovani, Roberto Ghini. I legali della famiglia, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini sottolineano: "Abbiamo accolto con favore il provvedimento del Gip che ha dichiarato pienamente utilizzabili tutti gli atti relativi alle indagini ed attendiamo con fiducia le prossime fasi processuali. Spiace che a tutt’oggi Giuseppe non abbia ricevuto ne scuse ne risarcimenti per quanto subìto". Il giovane, lo ricordiamo, era finito in coma dopo essere stato colpito con una pietra nella notte tra l’otto e il nove ottobre all’esterno della discoteca Rockville. Il colpo era stato inferto da uno dei due giovani sul capo della vittima e con estrema violenza. Si attende ora la fissazione di una nuova udienza per gli imputati, sottoposti agli arresti domiciliari.

v. r.