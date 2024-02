Sassuolo, alla fine Dionisi paga per tutti. Squadra affidata a Emiliano Bigica

E’ finita nella tarda serata di sabato l’era Dionisi, in quel di Sassuolo. Fatale al tecnico neroverde la sconfitta contro l’Empoli, ultimo capitolo di un 2024 fatto di 4 punti in 7 partite, uno dei quali raccolto nelle ultime sei. E fatale una classifica che, dopo il pari del Cagliari contro il Napoli, dice che a quota 20, insieme al Sassuolo e al Verona, oggi ci sono anche i sardi. Con numeri del genere, inevitabile l’addio a Dionisi che, dopo aver raggiunto, per due stagioni, gli obiettivi fissati dalla società – salvezza tranquilla, gioco in grado di valorizzare giocatori ceduti a peso d’oro, qualche risultato contro le big che desse visibilità al ‘miracolo’ neroverde – si è visto consegnare a inizio stagione una squadra zeppa di scommesse sulle cui difficoltà si sono innestati infortuni che hanno ulteriormente penalizzato il rendimento di un gruppo male assortito e peggio allestito, cui Dionisi non è riuscito a ‘passare’ granchè a livello di mentalità e carattere, come peraltro certificato anche dalla sconfitta contro l’Empoli, e questo gli si imputa. Che paghi colpe non soltanto sue, il tecnico amiatino, è ovvio, ma si sa come vanno le cose quando corrono dietro al pallone e tanto vale starci, allora, come tocca stare anche a modi e tempi dell’esonero. Altre occasioni, ove fosse stata più decisa, la dirigenza avrebbe avuto per giubilare Dionisi, e invece ha scelto una settimana che, già complicata dal turno infrasettimanale, non sembra poter essere la migliore anche per chi dovesse subentrare. E qui sta il secondo punto, ovvero in questa ‘transizione’ che vede Dionisi ‘silurato’ senza avere in mano un sostituto, circostanza che ha fatto in modo che la squadra si allenasse, ieri, agli ordini di un preparatore atletico e dell’allenatore dei portieri Paolo Orlandoni, unici sopravvissuti dello staff dell’ex tecnico del Sassuolo.

E circostanza della quale ha fatto parziale giustizia il comunicato battuto ieri dalla società neroverde che, ufficializzando l’esonero, aggiungeva come ‘la guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica’. Classe 1973, Bigica andrà in panchina con tutta probabilità contro il Napoli – sarà la sua prima in serie A da allenatore, mentre da giocatore nella massima serie conta 87 presenze, 17 delle quali nel Napoli – ma è soluzione ‘transitoria’ dal momento che la società sta cercando un tecnico più ‘esperto’. I nomi ‘caldi’ sono quelli di Davide Ballardini e Leonardo Semplici e la scelta è, evidentemente, senza ritorno. Soprattutto se dovesse rivelarsi sbagliata, come altre dentro questa difficile stagione.

Stefano Fogliani