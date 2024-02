Sassuolo, alla Winter cup 105 partecipanti. Lo sporting club si aggiudica il Trofeo under 16

Si è svolto presso lo Sporting Club Sassuolo il secondo appuntamento della Winter Cup, il torneo di tennis giovanile con formula rodeo. 105 i partecipanti, suddivisi in 4 categorie (under 14 e 16 maschile e femminile) con ampia partecipazione da Modena, Reggio Emilia e Bologna, ma anche da Marche e Lombardia.

Un successo organizzativo, visti i numeri, per il circolo di via Vandelli, che tra l’altro ha portato a casa il trofeo under 16 maschile. Questi, nel dettaglio, i risultati: nell’under 16 femminile Ludovica Belluzzi (Nettuno Tennis Club) ha battuto Sofia Mezzetti del Tennis Granarolo, mentre nell’under 14 Margherita Buriani della Virtus Tennis ha sconfitto Alessia Rocchi. Nell’under 14 maschile a Nicolò Iori (CT Reggio Emilia) è servito il tie break per battere il portacolori di casa Frederick Cortesi. Il club sassolese si è consolato con la vittoria di Alessandro Ferrari nell’under 16 maschile.

s.f.