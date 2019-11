Sassuolo (Modena), 24 novembre 2019 - Un allaccio abusivo all’energia elettrica che poteva provocare l’esplosione dell’intero palazzo. Blitz della polizia municipale nello scantinato di uno stabile di via Braida, dove sono state scoperte e arrestate tre persone di origine marocchina, pregiudicate e clandestine, che si erano accampate con giacigli per la notte e l’occorrente per cucinare.

Soprattutto si erano attaccate con modalità rudimentali a base di ‘cavallotti’ (ganci speciali) e cesoie ai contatori del palazzo, vampirizzando energia agli inquilini. Il problema era costituito oltre che dal costo aggiuntivo della bolletta e dal degrado, dalla pericolosità di una sistema che secondo esperti dell’Enel che hanno parlato con la polizia municipale avrebbe potuto causa incendi ed esplosioni.



Ad avvertire gli agenti sono stati i componenti del Controllo di vicinato, l’ennesima riprova dell’efficacia di questo sistema di monitoraggio del territorio. La municipale ha tenuto sotto controllo la zona, verificando gli spostamenti dei tre e poi, giovedì scorso, ha deciso di intervenire accompagnata da tre tecnici dell’Enel. I tre – due ragazzi di 26 anni e uno di 31 – sono stati arrestati. Avevano forzato il contatore elettrico e vi si erano attaccati. Trasportati al commissariato di Sassuolo per il riconoscimento, si è scoperto che, sotto numerosi ‘alias’, hanno diversi precedenti penali per reati legati allo spaccio di droga. Accompagnati in questura sono stati espulsi dal territorio italiano.



La municipale comunque procederà anche a un controllo dello stabile: è strano infatti che in un palazzo di un quartiere abitato possa bivaccare senza problemi un gruppo di persone in uno scantinato senza che il proprietario non ne sappia nulla. Quanto alle bollette, l’Enel ha riferito che si orienterà su un consumo stimato per le utenze degli ignari inquilini tenendo conto di quanto accaduto.

«Ringrazio il controllo di vicinato e i semplici residenti – sottolinea il sindaco gian Francesco Menani - che ci hanno permesso di individuare i tre. Grazie alla collaborazione dei cittadini con la polizia municipale riusciamo a prestare la massima attenzione in ogni angolo del territorio. Invito chiunque abbia segnalazioni a non farsi remore: due occhi in più sul territorio ci permettono di stare più sicuri».