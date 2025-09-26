Sassuolo, alzare il livello nelle gare chiave

"Alzare il livello". Il lascito di Coppa parla chiaro: il ‘nuovo’ Sassuolo comincia a vedersi, ma non del tutto. E il ‘Sassuolo Due’, ovvero le seconde linee delle quali Fabio Grosso ha fatto ampio uso in occasione della gara di Coppa Italia non valgono i titolari. Vero tuttavia che Grosso ha scelto, con tutta probabilità, una formazione ‘nuova’ per 10/11 anche per valutare a che punto fosse chi fin qua ha avuto meno spazio in campionato, altrettanto vero che le indicazioni ricevute dopo la gara del Sinigaglia sono ragionevolmente chiare e dicono, appunto che il famoso ‘livello’ va necessariamente alzato. Perché il ‘gap’ che questa prima tranche di stagione ha già scritto tra Como e Sassuolo è emerso in modo impietoso già in avvio di gara, e se perdere contro la squadra di Fabregas, per la neopromossa neroverde, ci sta, ci stanno meno i tanti errori che hanno dato via libera da subito i lariani, e ci sta meno un approccio oltremodo deludente, che non cancella nulla di quanto fatto di buono fin qua dai neroverdi ma racconta un gruppo facile agli alti e bassi, e sul quale il tecnico del Sassuolo sa di dover lavorare ancora parecchio. Poi è vero che con Berardi, Pinamonti e Laurientè invece che, con tutto il rispetto, con Volpato, Cheddira e Fadera le cose cambiano, ma la questione che si pone va oltre i singoli. E impone qualche riflessione su quella tenuta d’insieme che – Cremona, prima di Como, ne è stata paradigna – il Sassuolo ancora non sembra avere trovato. Al netto di prestazioni importanti – contro la Lazio e a Milano – che si specchiano in carenze che andranno risolte. Possibilmente da qui a domenica, quando, dopo un avvio pieno di big, il Sassuolo gioca il ‘suo’ campionato, ovvero quello che lo oppone a Udinese e Verona prima della pausa. Sbagliare in Coppa, e contro un Como che sta benissimo, passa in cavalleria, ma il campionato riduce il margine di errore. Lo sa bene Grosso, che non per caso nel dopogara del Sinigaglia ha rivendicato come "ponderate" le sue scelte e ha fatto capire come tutto si tenga, con l’obiettivo di "prepararci presto e bene ad ogni impegno. Contro il Como non siamo riusciti a farlo, e pensavo potessimo far meglio a livello di prestazione, ma continuiamo a lavorare per preparare la gara contro l’Udinese che per noi è importantissima". Sicuramente, aggiungiamo noi, più importante della Coppa Italia.

