Sassuolo: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori nella Partita Contro il Brescia

SATALINO 6. Rischia in avvio con una costruzione non grenchè, ma piazza un paratone su Pickel – 17’ – che vale tanto. Barbieri lo batte con un eurogol. Il resto è ordinaria amministrazione, e nulla che lo spaventi.

TOLJAN 6. Il 3-5-2 di Stroppa un po’ gli lascia spazio, un po’ lo obbliga alle attenzioni del caso. Sbavature nel finale, quando si accende la ‘spia’ della riserva. Conferma la sua proverbiale affidabilità ‘amministrando’ anche quella, e al traguardo ci arriva.

MUHAREMOVIC 6 Buona guardia sui palloni che contano. Se bassi ok, se alti meglio… Pronto per la A, il giovanotto.

LOVATO 6 Buone chiusure e buona applicazione, accompagnate da una solidità invidiabile. Azzera prima Bonazzoli, poi De Luca, cui lascia solo le briciole di qualche rincorsa all’indietro.

PIERAGNOLO 5. Percuote la fascia da par suo, con cross che meriterebbero miglior fortuna: non il massimo l’opposizione a Barbieri che si inventa il pareggio. Da lì, in avanti, in apnea, con indecisioni a profusione (36’ s.t. Missori s.v. Mette attenzione nel finale, con una chiusura, nel finale, che non ti aspettaresti)

BOLOCA 5,5, Non puntualissimo sul Barbieri che si inventa l’uno a uno: basso cabotaggio, per uno come lui (25’ s.t. Obiang 6. Gestisce al meglio quanto deve, con la sicurezza di chi ha vissuto ben altre battaglie)

GHION 6. Regge l’urto: su di lui incrociano, a turno, Pickel e Zanimacchia quando non Jonnsen: non perde metri né posizione, si guadagna la giornata (36’ s.t. Lipani s.v . Avvia - e spreca - una ripartenza scegliendo Laurientè e non l’azione personale. Ma il centrocampista ex Genoa vale la pena tenerlo d’occhio) MAZZITELLI s.v. Si riaffaccia all’undici titolare dopo oltre un mese, si arrende ad un muscolo che fa i capricci prima del quarto d’ora (11’ p.t. Iannoni 6. Il piede lo mette dove serve, la corsa c’è sempre, e pazienza se fa un po’ di confusione: l’applicazione che mette ovunque ne fa un ‘soldato’ che alla causa consegna quanto serve)

BERARDI 6,5, Le intuizioni sono quelle del campione, le corse di quello che si rimette al braccio la fascia di capitano. Il resto sono l’applicazione di chi ci tiene. E molto: gioca per la squadra, e la squadra gioca con lui, da squadra.

MORO 6. Boa ‘classica’ di un tridente altrettanto classico: gli esterni assaltano, lui asseconda. Ceccherini, per ‘contenerlo’, spende diversi falli prima di pagare dazio al ‘giallo’, tardivo e magnanimo, comminatogli dell’indulgente Gallipò (25’ s.t. Skjellerup 6. Si sbatte, isolato e malservito da un Sassuolo ‘conservativo’ che pensa soprattutto a limitare i danni. La sufficienza in pagella è un’ipoteca sul domani)

LAURIENTE’ 7. Fulignati gli regala il 18mo gol stagionale e a stretto giro gli nega il 19mo. Ci riproverà nel finale, la ‘freccia’ neroverde, ma senza fortuna. Quando si accende, comunque, devasta. Le sue corse spaccano, il suo incedere spaventa. Anche quando non chiude la giocata, il suo lo fa.

s. v.