Sassuolo: appare il miracolo, poi sfuma. Adesso la serie B è davvero a un passo

Game over. La 36ma giornata lascia il Sassuolo al penultimo posto a 180’ dalla fine della stagione, gli consegna la 21ma sconfitta stagionale complice il 72mo gol subito e gli prospetta, come orizzonte potenziale, giusto uno spareggio-salvezza a 35 punti – ma per guadagnarselo servono due vittorie in due partite – al quale ci si appende in mancanza d’altro. Più realisticamente, quello che è andato in scena a Marassi, di fonte a 31mila spettatori – in tribuna anche Veronica Squinzi, accanto al dg Giovanni Carnevali – è il passo d’addio dei neroverdi nei confronti della massima serie dopo undici stagioni. E dire che tutto sembrava annunciare l’impresa: avevano perso, nell’ordine, Frosinone, Cagliari ed Empoli, e al Sassuolo non si chiedeva di fare altro che vincere per agganciare quota 32 e regalarsi una possibile rincorsa nei confronti delle dirette concorrenti rimaste al palo.

Al palo, tuttavia, c’è rimasta anche la squadra di Ballardini, ribaltata nella ripresa da un Genoa che ha giocato poco di più che un’onesta partita, sufficiente tuttavia a rovesciare le sorti di quei primi 45’ che sembravano poter ‘miracolare’ il Sassuolo. Invece no: i neroverdi si erano salvati – complice il var, che scova un braccio galeotto di Retegui a invalidare il possibile 1-0 – dal primo tentativo di fuga genoano capitalizzando una gara attenta grazie al rigore di Pinamonti – anche qui, al mediocre Mariani, serve il var per certificare la scarpata di De Winter a Laurientè – che li aveva portati al riposo in vantaggio, ma nel secondo tempo hanno fornito ampia prova della inadeguatezze che ne hanno condizionato prima la stagione, poi la gara di ieri. Al tecnico rossoblu Alberto Gilardino sono bastati due cambi e un peso offensivo finalmente percettibile (Ekuban a sostegno di Retegui e Gudmunsson) a far saltare il banco, quello neroverde, s’intende, in poco più di 10’. Un corner poco prima dell’ora di gioco ha mandato in gol Baldelj certificando la poca efficacia della fase difensiva del Sassuolo nei confronti delle palle inattive (21 i gol subiti da ‘fermo’) e meno di 10’ dopo una fuga, apparentemente insipida, di Ekuban sulla destra ha fruttato un cross che Kumbulla ha trasformato nel più classico degli autogol. La reazione neroverde? Un cambio di schema ad accrescere peso offensivo che ha attestato il Sassuolo nella metà campo genoana, ma nemmeno troppo. Volpato, Bajrami, Mulattieri e Racic non hanno aggiunto nulla ad un copione già scritto e nemmeno ad un finale di partita che ha visto addirittura Vasquez sfiorare il 3-1, consegnando i neroverdi ad una strada senza ritorno.

Stefano Fogliani