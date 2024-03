Sassuolo attento e in partita, ma non basta. Una perla di Pellegrini premia la Roma

Concentrato, attento, in partita fino alla fine. Ma ancora sconfitto – e gli stop stagionali sono 18 – e ancora penultimo. Cartoline dall’Olimpico giallorosso, mittenti i neroverdi, battuti di misura, grazie ad un ‘tiro da tre punti’ dell’ex Pellegrini, e puniti oltre i loro demeriti da una Roma cui basta il minimo per ottenere il massimo. Il massimo di oggi, invece, al Sassuolo non basta: avrà modo di ragionarne col gruppo Ballardini, complice la pausa, ma il piatto, in casa neroverde, oggi piange in coda ad una gara dalla quale, diciamolo, si poteva ottenere di più.

Tiene bassi i ritmi, la Roma – pericolosa al 4’ con Lukaku – e il Sassuolo si adegua. Henrique, Laurientè e Defrel, con i loro movimenti, trasformano l’assetto neroverde piazzando anche, in fase di non possesso, nove uomini sotto la linea del pallone e tra linee così strette – irrobustite da Obiang, a sorpresa nell’undici iniziale – la Roma, priva di Dybala, fatica a trovare scioltezza in manovra. Non che la trovi il Sassuolo, che scarabocchia solo ipotesti offensive senza tuttavia mai farsi troppo notare a ridosso della porta di Svilar, ma è ai giallorossi che Ballardini lascia fare la partita, e la Roma fatica farla. I tentativi giallorossi di allargare il fronte offensivo alzando gli esterni trovano giusta opposizione nei ripiegamenti di Defrel e Laurientè, i cui compiti di retroguardia ‘isolano’ tuttavia Pinamonti.

Morale? Possesso palla Roma quasi al 70% all’intervallo, ma Sassuolo ragionevolmente in controllo, al netto del rischio corso a ridosso del 45’, quando Lukaku non trova, per pochissimo, la porta neroverde. La trova, tuttavia, la porta di Consigli, Pellegrini in avvio di ripresa, scrollando di dosso ai giallorossi un’ora di perplessità. Taglia da sinistra al centro e firma il più classico dei gol dell’ex, ma tra lui e il suo acuto ci sono inefficienze difensive ben note da parte del Sassuolo. Che, costruito per limitare i danni, alla Roma di danni non ne fa, pur alzando il baricentro con l’intenzione, evidente, di tenere il match in bilico per provare a riprenderselo. Racic neutralizzato da Svilar (67’) prova a riportare in quota i neroverdi, cui Ballardini aggiunge nell’ordine Volpato e Boloca, Mulattieri e Bajrami. Ottenendone, tuttavia, solo rimpianti: proprio sulla prima incursione di Bajrami, infatti, la Roma rischia il tilt, con la deviazione di Llorente che varrebbe il pari neroverde ma sbatte sul palo. Segnale, l’ennesimo, che per il Sassuolo quest’anno non è aria e conferma che arriva da un finale che vede la Roma a difesa, e in gestione, di un vantaggio che il Sassuolo non scalfisce.

Stefano Fogliani