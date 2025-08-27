Sassuolo attivo sul mercato. Si cerca il difensore destro

Imbocca la strettoia finale, il mercato del Sassuolo. Di ieri l’ufficialità dell’acquisto di Nemanja Matic, centrocampista serbo che arriva dopo essersi svincolato dal Ione con contratto annuale e opzione per una seconda stagione chiude le voci in entrata per quanto riguarda la mediana ("a centrocampo – le parole dell’AD Giovanni Carnevali – siamo a posto") ma rimanda al tanto altro che al Sassuolo resta da fare da qui a lunedi, quando su questi lunghi due mesi di trattative calerà il sipario. Nel frattempo, ufficiale anche la cessione di Ruan Tressoldi all’Atletico Mineiro – prestito con diritto/obbligo di riscatto – e di Mulattieri al Deportivo, sempre in prestito, mentre sono attese ad ore anche quelle del portiere Alessando Russo (che va al Giugliano, a titolo temporaneo) e di Agustin Alvarez, vicinissimo al Monza dell’ex Paolo Bianco. Da verificare, tra l’altro, se il passaggio del Canario preluda o meno ad avviare ulteriori trattative con il club brianzolo, con cui il Sassuolo aveva già discusso di Colpani e Pessina, e nelle cui fila milita quel Birindelli che, se arriva, sistema definitivamente il ‘vuoto’ apertosi a destra della difesa dopo l’addio di Toljan e solo parzialmente ‘risistemato’ adattando sulla fascia Walukiewicz. E’ proprio a destra del quartetto difensivo che guardano gli uomini mercato neroverdi, che sembrano aver ‘mollato’ Mazzocchi e cercano altro. In Brianza, come detto, ma non solo: piace anche Zappa del Cagliari, interessa l’ex atalantino Hateboer (più funzionale, tuttavia, da quinto che da difensore puro nell’assetto a quattro) e pista battibile potrebbe essere anche quella che porterebbe in neroverde Stefan Posch, difensore classe 1997 arrivato in Italia nel 2022. L’austriaco, rientrato a Bologna dopo il prestito all’Atalanta, è in partenza, ma su di lui sembra più avanti, rispetto al Sassuolo, quel Cagliari che tuttavia se prende Posch libero, in teoria, Zappa. La ‘giostra’, insomma, continua a girare, e si ferma solo lunedi, lasciando spazio, da qui in avanti, anche a colpi last minute sulla carta improbabili che i siti specializzati rilanciano a più non posso, come quelli che vorrebbero il Sassuolo interessato all’interista Taremi cui tuttavia, ha detto Carnevali, "non abbiamo mai pensato".

