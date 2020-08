Sassuolo (Modena), 29 agosto 2020 - Picchiato a sangue da decine di ragazzini che per poco non l’ammazzavano. Il motivo? Era accusato di aver provato a rubare un monopattino. Notte di terrore quella di giovedì, in fondo a via Racchetta, verso il parco ducale, per un ragazzo di 34 anni, C.C., italiano per almeno un’ora in balia di un’orda di ragazzini, una vera e propria baby gang composta per lo più da adolescenti dai 16 ai 20 anni che ha organizzato una spedizione punitiva.

L’uomo è finito in ospedale a Baggiovara riportando un trauma cranico. È stato dimesso ieri mattina e per fortuna non corre pericolo di vita. A scongiurare probabilmente il peggio è stato Mattia D’Andrea, titolare del JimBar e conoscente dell’aggredito: era ormai tardi quando questo ragazzo si sarebbe presentato in bar, in piazzale Roverella, con il volto insanguinato e senza maglietta. Il barista gli ha detto di andare a darsi una sciacquata in via Racchetta dove c’è una fontana.

Mentre però si stava curando le ferite, il gruppo di ragazzini, saranno stati in tutto 20-30, lo hanno ritrovato e hanno ripreso a picchiarlo lasciandolo per terra, insanguinato e con la testa spaccata. A quel punto D’Andrea lo ha soccorso e ha chiesto a dei ragazzi di 12-13 anni che però non c’entravano con gli aggressori, cosa fosse successo. Gli hanno risposto che lo avevano pestato ed erano andati via. Non ha fatto in tempo però a realizzare cosa fosse realmente accaduto che è arrivata nel frattempo un’altra ondata, una quindicina di persone, che lo avevano già accerchiato ed erano pronti a infierire nuovamente sul malcapitato.

«In pratica andavano e venivano, a gruppi piccoli, per colpirlo e poi scappare». A quel punto, prima dell’ultimo raid, D’Andrea e interviene e dopo qualche momento di tensione riesce a mandarli via. Dopodiché, chiamati da una ragazza, sono giunti sul posto un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Sassuolo. Si proverà a ricostruire l’accaduto valutando anche la presenza di immagini di telecamere in zona. Il 34enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Baggiovara dove gli è stata diagnostico un trauma cranico. Ieri comunque le sue condizioni sono migliorate ed è stato già dimesso. Non si esclude che l’accusa nei confronti degli aggressori possa essere anche quella di tentato omicidio.