Sassuolo-Catanzaro: Analisi delle Prestazioni dei Giocatori in Campo

SATALINO 6. Spettatore non pagante per tutto il primo tempo, prende due gol su due tiri. Serata non fortunatissima, per lui.

MISSORI 5,5. Prima da titolare per il laterale scuola Roma. Il 3-5-2 calabrese gli consegna Quagliata, al quale prende le misure, ora contenendolo, ora aggredendolo. Bonini gli macchia la pagella sovrastandolo in occasione del raddoppio ospite.

MUHAREMOVIC 5,5. Più a suo agio su Iemmello che su Biasci, cui lascia un metro di troppo in occasione del vantaggio calabrese. L’attaccante del Catanzaro ringrazia.

ROMAGNA 6. In campo dopo due turni ai box. Ci prova dalla distanza al 17’, spedendo la palla in curva, poi tiene in equilibrio da par suo la linea difensiva, sbagliando praticamente zero e andando vicinissimo all’uno a uno di testa. Il solito Pigliacelli ci mette una pezza.

DOIG 6. Anche lui, come Romagna, ritrova l’undici iniziale dopo due gare. Compagnon non gli dà pensiero, lasciando allo scozzese spazi. Un buon assist per Lipani poco prima dell’intervallo, buone percussioni anche nei secondi 45’.

LIPANI 6,5. Buone letture, corsa buona per il talento ex Genoa. Mai in affanno, si tratti di costruire o ‘distruggere’. Ad un passo dal gol sul finire del primo tempo: Pigliacelli c’è.

OBIANG 6. Alza il pressing avanzando fin sulla trequarti in fase di non possesso, si abbassa sulla linea dei centrali quando si tratta di costruire. Ci sono gli agi e l’esperienza che servono, nel capitano neroverde, che cerca il jolly dai 20 metri a metà primo tempo: palla alta (14’ s.t. Volpato 5,5. Non incide)

GHION 6. Raccorda il centrosinistra della mediana, più spesso accentrandosi che allargandosi. Buona attenzione in copertura, ma gara ‘piatta’ (26’ s.t. Boloca 6. Solito dinamismo)

BERARDI 6. Ci prova già al 7’, senza fortuna né precisione. Svaria alla ricerca della giocata: a taccuino anche una punizione alta al 37’ e più in generale il consueto spendersi per la causa. Chiede invano due rigori (40’ s.t. Verdi s.v.)

SKJELLERUP 5. Quinta presenza stagionale, e seconda dal 1’ per il gigante danese. Molta corsa e sponde non prive di efficacia. Scognamillo e Brighenti, però, stringono su di lui togliendogli progressivamente spazio. Una condizione non al top fa il resto. Ruggini evidenti (26’ s.t. Pierini 5,5. Non cambia ritmo al finale)

LAURIENTE’ 6,5. Intermittente nell’aspettare il pallone giusto: gioca, come è giusto, più per sé che per la squadra. In ballo, del resto, c’è il titolo di capocannoniere. Che il francese prova a blindare all’alba della ripresa, trovando tre volte Pigliacelli (26’ s.t. Mulattieri 5,5. Lontano dal match)

Stefano Fogliani