Sassuolo, c’è il Genoa sotto assedio

E’ un Genoa sotto assedio quello che plana al Mapei Stadium. Tre punti in nove gare lo relegano all’ultimo posto in classifica, le ‘scosse’ settimanali – con gli addii del ds Ottolini e del tecnico Vieira – lo hanno affidato a Criscito e Murgita e l’idea è che quella del Mapei Stadium sia una gara che vale moltissimo per i rossoblu. Vale altrettanto, però, per il Sassuolo, che se vince si piazza ridosso della zona che vale l’Europa e si toglie di dosso i panni della neopromossa ambiziosa ma per indossare quella di realtà che si consolida gara dopo gara. Sta benissimo il Sassuolo, che da settembre ad oggi viaggia con un passo da Europa (negli ultimi due mesi 1,8 punti a gara) mentre il Genoa arranca, non ha ancora vinto e segna meno di mezzo gol a partita: dal punto di vista di numeri e momenti non c’è gara, insomma, ma le statistiche, quando il pallone rotola, valgono zero, ed ecco che la gara del Sassuolo di oggi somiglia, più che all’ennesima prova di maturità, ad una trappola che il Sassuolo dovrà fare in modo di schivare, se vuole davvero ‘sdoganarsi’ ad alto livello. A spingere i neroverdi, anche i precedenti: i 20 punti raccolti dal Sassuolo ‘casalingo’ contro il Genoa nei 10 incroci andati in scena fin qua sono il bottino più pingue nella storia dei neroverdi nella massima serie.

Qui Sassuolo. Dopo il pit-stop di Cagliari, riprende il suoi posto a sinistra della difesa – dove al centro verranno confermati Idzes e Candè, ma Muharemovic scaplita – Josh Doig, ed è probabile che a destra del tridente, e qui siamo all’attacco, rientri anche Domenico Berardi, ad aggiungere qualità ad una fase offensiva che fin qua ha regalato al Sassuolo le soddisfazioni del caso. Detto che se il 10 non dovesse essere al top è comunque ‘allertato’ Volpato e che in mediana si giocano due posti Vranckx, Konè e Thorstvedt, resta da aggiungere come parecchi occhi siano puntati sull’ex Pinamonti: per lui tre gol in stagione, tutti lontano dal Mapei Stadium.

Qui Genoa. Possibile cambio di modulo per i rossoblu, con un 4-4-2 cui Criscito, alla vigilia, ha chiesto "grande attenzione, soprattutto nei primi minuti della gara". Frendrup e Masini davanti alla difesa in una mediana più di lotta che di governo, con fase offensiva affidata al tandem formato da Ekhator ed Ekuban. Norton-Cuffy a destra del quartetto difensivo dovrebbe surrogare Sabelli, mentre sembra possano partire dalla panchina sia Vitinha che Thorsby e Malinovskyi.

Stefano Fogliani