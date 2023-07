Sassuolo, Cinema sotto le stelle Dai classici alle ’chicche’ local

Torna anche quest’anno "Cinema Sotto le Stelle" a Sassuolo. Consueta la cornice – piazzale della Rosa – e consueto l’appeal di un programma che è la ‘summa’ della stagione cinematografica cui vengono aggiunte autentiche ‘chicche’ come la ‘prima’ della docuserie ‘Ieri oggi Carani’ realizzata dall’associazione Tilt (4 luglio e 27 agosto), le serate dedicate ai più giovani e l’evento ‘Vampyr’ del 23 agosto, proiettato con sonorizzazione dal vivo o quelle che prevedono la proiezione alla presenza del regista, la prima delle quali il 12 luglio con ‘La California’. Promossa dal Comune di Sassuolo col sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e organizzata dall’Associazione Culturale "Quelli del ’29" con la direzione artistica Paolo Di Nita, la rassegna comincia martedi: tra le tre e le quattro proiezioni settimanali, con inizio alle 21,30, ingresso 6,5 euro (ridotto 5 per under 18, over 65, militari, invalidi civili, gratuito per persone con invalidità certificate e bambini sotto i 3 anni di età) che diventano 3,5 per i film contrassegnati dalla campagna del Ministero della Cultura Cinema Revolution, mentre la Rassegna di Cinema d’Autore e le proiezioni- evento di "Ieri, Oggi, Carani" sono ad ingresso gratuito.

Di seguito il programma. A luglio, martedì 4 Ieri, Oggi, Carani (gratuita), mercoledì 5 Il Grande Giorno, domenica 9 Tre di troppo, martedì 11 Super Mario Bros, mercoledì 12 La California (gratuita), domenica 16 Quanno Chiove (gratuita) martedì 18 Creed III, mercoledì 19 Rapito, domenica 23 Le Otto Montagne, lunedì 24 Infinito: L’universo di Luigi Ghirri (gratuita), martedì 25, Indiana Jones 5, domenica 30, Grazie Ragazzi, lunedì 31 Una storia in punta di penna. Agosto: martedì 1 Air – la storia del grande salto, mercoledì 2 SpiderMan: Across The SpiderVerse, domenica 6 Il primo giorno della mia vita, mercoledì 9 Guardiani della Galassia 3, giovedì 10 Il colibrì, domenica 13 John Wick 4, martedì 15 L’ultima notte di Amore, mercoledì 16 L’esorcista del papa, giovedì 17 The Fabelmans, domenica 20 The Whale, lunedì 2 Barbie, martedì 22, La stranezza, mercoledì 23 Vampyr, giovedì 24 Avatar le vie dell’acqua, domenica 27 Ieri, Oggi, Carani (replica, gratuita), lunedì 28 Emily, martedì 29 e giovedi 30 Mission Impossible 7.