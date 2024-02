Sassuolo, con l’Empoli è come una finale: "Gara importantissima, ce le giochiamo"

Sarà anche un luogo comune, ma a dire che il campionato del Sassuolo comincia oggi non si sbaglia, e non solo perché quello con l’Empoli "è – dice Dionisi - uno scontro diretto". Ma soprattutto perché è il primo di una serie di ostacoli che il Sassuolo, se vuole salvarsi, dovrà saltare lasciandosi alle spalle uno score che gli consegna una classifica da ‘allarme rosso’. La prima, dice l’allenatore del Sassuolo, di quattordici finali, "forse non decisiva ma importantissima, che dovremo interpretare nel miglior modo possibile, perchè il campionato non ci aspetta, ed è tempo di dimostrare sul campo quello che vogliamo fare. Siamo in bagarre in un minitorneo che ci vede coinvolti in otto e dobbiamo affrontare tutti, e ce la giochiamo". Con la consapevolezza che molto di quel che doveva funzionare fin qua non ha funzionato del tutto, ma le sue chances da giocarsi il Sassuolo le ha, ancora intatte. "Sarà importantissimo restare ben dentro la partita, e non subire gli eventi come purtroppo ci è accaduto in altre occasioni", dice Dionisi, che prova a trascinare il Sassuolo oltre i suoi limiti, palesati anche, una settimana fa, in quel di Bergamo dove, al di là del valore dell’avversario, "abbiamo risentito di qualche episodio che non è girato per il verso giusto".

Riferimento evidente agli errori dal dischetto di Pinamonti, che Dionisi archivia alla voce ‘chi non fa non sbaglia’, e più in generale ad una statura mentale della quale la sua squadra è ancora alla ricerca. "Dobbiamo essere più capaci di accettare l’episodio contrario, e anche quello che sono capaci di fare gli avversari. Affrontiamo l’Empoli, squadra che conosco bene, che sta vivendo un buon momento e ha nel suo dna il ripensare a come attaccarti anche quando viene attaccato. Non dovremo concederci alle loro qualità, ma far prevalere le nostre", aggiunge Dionisi, il cui undici non sarà troppo dissimile da quello sconfitto a Bergamo. Nessuno degli assenti al Gewiss recupera – e se gli stop di Berardi, Toljan e Obiang erano previsti, il protrarsi di Erlic un po’ meno – quindi rispetto alla trasferta di Bergamo le possibili novità sono in mediana, dove Boloca dovrebbe ritrovare il posto dal 1’ al posto di Lipani ed in difesa, dove Dionisi strizza l’occhio al debutto di Kumbulla.

Stefano Fogliani