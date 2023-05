"Sassuolo, così non va: immondizia ovunque"

Un’interrogazione sull’evoluzione della raccolta ’porta a porta’ dei rifiuti in città. La presenterà la consigliera comunale di Forza Italia Claudia Severi, che parla di situazione preoccupante. "Il rischio – scrive Severi – è che se non affrontati quando si presentano, i problemi rilevati possano trasformarsi in vere criticità ambientali, di decoro e, con l’arrivo del caldo e dell’estate, anche sanitarie. Siamo di fronte ad un servizio pubblico essenziale a cui il concessionario deve adempiere a regola d’arte". Non sarebbe invece questo lo scenario attuale. Severi rileva come "ogni comportamento scorretto va perseguito, ma gli utenti vanno messi in condizione di adempiere ai loro obblighi e questo è un compito di Hera: invece – prosegue la consigliera di Forza Italia – registriamo mancati eo tardivi ritiri nei giorni stabiliti, cassonetti in parte rimossi, in numero insufficiente, ed in parte presi d’assalto e trasformati in discariche a cielo aperto, sacchi gialli o blu che alloggiano troppo a lungo sui marciapiedi , con un centro storico che a volte, nella fase tra deposito e ritiro, diventa impresentabile". Auspica un servizio più efficiente, Severi, che chiede al Comune, "non solo socio di Hera ma anche riscossore della Tari, di aprire un confronto con la multiutility per elaborare adeguate soluzioni prima che questi problemi degenerino".