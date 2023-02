Sassuolo da vivere, martedì in edicola l’inserto gratuito

L'inserto gratuito 'Sassuolo da vivere'

Sassuolo (Modena), 11 febbraio 2023 – Ci sono molti modi, per un giornale, di raccontare una città. Uno è quello legato alla cronaca quotidiana, un altro è quello di raccontarla attraverso le storie, i luoghi e i personaggi che della città fanno una comunità: sono le une e gli altri i protagonisti di Sassuolo da vivere, l’inserto mensile del Carlino in uscita martedì. Un’altra tappa del nostro viaggio alla scoperta della Sassuolo che si racconta nelle voci e nei volti di chi vive il quotidiano cittadino, uno sguardo a 360° sulle tante realtà, necessariamente diverse l’una dall’altra, uniche nella loro peculiarità, che sono ideali tessere di un unico mosaico che con l’inserto ‘Sassuolo da vivere’ abbiamo scelto di comporre, mese dopo mese, attraversando quartieri, negozi storici, realtà dell’associazionismo e del volontariato, società sportive, e discutendo di quello che è oggi Sassuolo con i protagonisti del mondo culturale sassolese, con i grandi e piccoli imprenditori e più in generale con quanti, dentro una realtà così composita, contribuiscono a farne universo che vale la pena esplorare.

Ecco allora, nel numero in uscita martedì 14 febbraio, un focus sul quartiere Ancora, una ‘città nella città’ che si estende, attraversando la cosiddetta ‘Pista’, oltre il terrapieno della ferrovia che congiunge Sassuolo a Reggio Emilia fino ai confini cittadini. Una della zone più vive della città, forte di realtà sociali e commerciali consolidate, che negli anni ha allungato i suoi confini dalla zona più prossima a via Radici in Monte fino alla prima campagna che poi sconfina verso Magreta: quartiere popolare, si sarebbe detto una volta, ma oggi spazio urbano non privo di dinamismo, all’interno del quale la parrocchia, una società sportiva, il Circolo Primo Maggio, sedi di associazioni di volontariato come la PAS Croce Blu integrano un tessuto sociale fittamente intrecciato, proprio a ridosso della storica stabilimento della Ceramica Marazzi che è, a sua volta, un'altra tappa del nostro inserto con un interessante approfondimento sul ‘Crogiolo’, spazio culturale che negli anni è diventato un polo culturale imprescindibile, virtuoso esempio di collaborazione tra pubblico e privato. Sempre in tema di cultura, una lunga intervista all’autrice sassolese Antonia Bertoni accompagna il nostro racconto altrove.

Lungo le traiettorie imprenditoriali disegnate dal sassolese Gian Luca Falleti con la sua Nanoprom, e sulle prime colline sassolesi, presso quella Villa Rosa dei Venti che ospita eventi impreziositi da una vista unica su quella città che il nostro inserto racconta anche nel suo impegno sportivo e sociale. Ecco allora un reportage sulla Delta Atletica Sassuolo, storica società sportiva cittadina che raccoglie attorno agli impianti di piazza Falcone e Borsellino centinaia di atleti e un altro su ‘Il Melograno’ associazione cittadina che aiuta migliaia di bisognosi grazie al suo emporio di via San Simone. Batte, forte, anche dentro a queste due realtà il cuore di Sassuolo e, a proposito di cuore, non ci è sfuggito come martedì sia San Valentino: spazio allora anche agli eventi promossi per l’occasione dalla Pro Loco cittadina.