Sassuolo, di questo passo salvezza al 50 per cento

Dietro Genoa e Monza è tutta una mischia: dai 23 punti del Frosinone tredicesimo ai 17 dell’Empoli penultimo ci sono sette squadre racchiuse nello spazio di appena sette lunghezze, una situazione che, nonostante il distacco, attualmente non taglia fuori dal discorso salvezza neppure la Salernitana ferma a 12. Il problema è che in lotta c’è anche il Sassuolo con i suoi 19 punti (e una partita in meno, ma il concetto non cambia), e allora è inevitabile fare i conti per tentare di capire, considerando l’andazzo, quale potrà essere la quota che permetterà un altro campionato di Serie A.

Quota spannometrica, intendiamoci: di doman non c’è certezza e non si possono escludere fughe o crolli per nessuna delle contendenti, intanto però giova ricordarsi che, negli ultimi dieci campionati (dal 2013-14 al 2022-23), dopo ventidue giornate solo in due casi la quota salvezza era stata superiore ai 19 punti odierni, arrivando a 20 sia nel 2014-15 che 2015-16. Tradotto, vuol dire che nessuno sta correndo, là dietro, ed esiste un livellamento generale. Il discorso, però, va fatto alla fine: i 19 punti del Sassuolo oggi mostrano, come media, una proiezione a 34 punti al termine del campionato. Nel periodo preso come riferimento, sarebbero stati sufficienti per salvarsi in cinque stagioni su dieci; un dato ben poco incoraggiante, ma che migliora se si pensa che, nelle ultime tre annate consecutive, 34 punti sono sempre bastati (31 nel 2022-23 e 2021-22, 34 nel 2020-21). Tra il 2017-18 e il 2019-20 a 35 si retrocedeva, e addirittura nel 2018-19 l’Empoli finì in B, nonostante avesse raccolto 38 punti, a causa degli scontri diretti negativi col Genoa che chiuse anch’esso a 38. Per il resto, la quota salvezza è stata di 33 punti nel 2016-17, 39 nel 2015-16 (quando il Carpi retrocedette con 38 punti, dopo una vana rimonta), 35 nel 2014-15 e 33 nel 2013-14.

Ciò che nella classifica salta all’occhio, oggi, è che non ci sono squadre con già un piede in B, quelle insomma ormai troppo staccate e alle quali servirebbe un recupero miracoloso. Anche la Salernitana è in fondo ad appena 6 punti dalla zona salvezza, mentre nell’ultimo decennio a questo punto erano già virtualmente retrocesse la Cremonese 2021-22 (8 punti dopo 22 gare, 27 alla fine), il Chievo 2018-19 (9 punti alla ventiduesima, 17 al termine), il Benevento 2017-18 (7 a questo punto e 21 alla trentottesima), il Palermo e il Pescara 2016-17 (rispettivamente 11 e 9 punti, alla fine 26 e 18; quello fu l’anno della clamorosa rimonta del Crotone che condannò l’Empoli, che alla ventiduesima avevano 22 e 13 punti e al termine futrono 32 e 34), il Verona 2015-16 (11 punti, ma già a -12 dalla quartultima, 28 alla fine) e il Parma 2014-15 (già staccatissimo e penalizzato alla ventiduesima).

Ciò significa, guardando l’aspetto negativo, che tutti i tre posti all’inferno sono ancora in ballo, ma allo stesso modo vuol dire anche che sono tante le squadre in gioco. E a nessuna è concesso sbracare.

Lorenzo Longhi