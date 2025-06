Sassuolo, domani si scioglierà il primo dubbio. Romagna scade, da decidere il suo futuro

Volge all’epilogo il primo ‘giallo’ dell’estate neroverde. La trama è nota, e racconta dell’ultimo giocatore in scadenza in contratto della rosa del Sassuolo che ancora non conosce il suo destino. La fine, invece, è tutt’altro che nota, dal momento che per il poco che se ne sa Filippo Romagna e la dirigenza del Sassuolo stanno comunque trattando, ma fin qua senza esito.

Morale? Quello di domani, per il centrale marchigiano, classe 1997, vicecapitano del Sassuolo di Fabio Grosso, tecnicamente è l’ultimo giorno in neroverde. I contratti, infatti, scadono il 30 giugno: gli altri tesserati in scadenza – Consigli, ma soprattutto Toljan e Obiang – sono già stati ‘liberati’ dalla società neroverde, mentre per Romagna si tratta di capire come finisce, anche perché la trattativa è tuttora in corso e magari va a buon fine. O magari no. Chissà: quello che rileva, oggi, è infatti il possibile addio del difensore dopo sei stagioni in neroverde, metà delle quali condizionate da un gravissimo infortunio che gli ha ‘lasciato’ solo due presenze tra il 2020 e il 2023 prima di riaffacciarlo al campo con il prestito della stagione scorsa nella Reggiana.

Il 2024/25, invece, è cronaca recentissima: Romagna ha giocato 23 partite, ritagliandosi uno spazio importante in campo, certo, ma anche come leader dello spogliatoio grazie a qualità umane che lo stesso Fabio Grosso – i due hanno trascorsi comuni nelle giovanili della Juventus – non ha mai mancato di sottolineare. "Con la società c’è stima reciproca, parleremo a tempo debito", disse il difensore ad aprile, subito dopo la conquista della promozione con il Sassuolo. Ebbene, sono passati due mesi e siamo ancora, curiosamente, in stallo. Perché al di là dei rapporti umani e personali il calcio viaggia anche su altre logiche, scritte (anche) da contratti che scadono. Quello di Romagna scade domani: vallo a sapere come finisce, il primo ‘giallo’ dell’estate neroverde.

Stefano Fogliani