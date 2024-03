Sassuolo, è Thorstvedt l’uomo su cui puntare

"Salvezza più vicina? Sì". Avrà bisogno anche e soprattutto della fiducia mostrata nell’immediato dopo-Frosione da Kristian Thorstvedt, il Sassuolo, non solo dei suoi gol. Che sono già 5, il doppio dell’anno scorso, in 25 giornate e fanno del norvegese uno di quelli sui quali puntare. Pesante il giallo che lo toglie dall’Olimpico, ok, ma molto più pesante quella rete che ‘Thor’ ha dedicato a Berardi e che, a suo dire, avvicina la salvezza. Qui, tuttavia, sta il problema, nel senso che i risultati di giornata l’assunto del norvegese lo smentiscono in parte, e non solo perché lasciano i neroverdi al penultimo posto che già occupavano prima di Sassuolo-Frosinone, ma anche e soprattutto perché la strada, lunghissima, non è che la vittoria contro il Difra l’abbia accorciata più di tanto. Lo sa bene Ballardini, che ha idealmente risposto al suo giocatore ("mi piace sia così: diciamo che abbiamo capito il momento, sappiamo che il momento non è dei migliori e va bene così") riportando i fatti oltre gli ovvi auspici di un gruppo obbligato a credere di poter tagliare il traguardo. Resta vero, tuttavia, che se già vittoria del Cagliari contro la Salernitana – i rossoblu hanno giocato in contemporanea al Sassuolo – aveva in parte frustrato le velleità neroverdi, anche gli esiti del Lecce-Verona andato in scena ieri al ‘Via del Mare’ non hanno assecondato la ‘risalita’ dei neroverdi, soccorsi solo in parte dalla sconfitta dell’Empoli contro il Milan. In attesa di Lazio-Udinese (stasera) emerge infatti come quella vittoria che mancava da due mesi abbia sì mosso la classifica neroverde, senza tuttavia scuoterla del tutto. Di fatto l’ha accorciata, nel senso che le sette squadre che lottano per salvarsi erano, fino a sabato mattina, racchiuse in 5 punti, adesso sono invece strette in 3, dai 23 del Sassuolo diciannovesimo al Verona, tredicesimo a 26. Inutile dire che si vede bene, oggi quanto pesino i punti persi con Empoli e Verona (togliendone due a toscani e scaligeri, e aggiungendone altrettanti ai neroverdi lo scenario cambia radicalmente), ma l’esercizio è tanto retorico e fine a se stesso che non vale nemmeno farlo. Vale, piuttosto, sottolineare che se prima di vincere contro il Frosinone il Sassuolo era a 3 punti dalla salvezza, oggi è solo un punto sotto la linea che a fine stagione distinguerà i sommersi dai salvati. E’ questa, a ben vedere, e al netto di un ritorno alla vittoria che si auspica dia un po’ di morale al gruppo, l’unica buona notizia. Ma visti i tempi, tanto vale registrarla e darle lo spazio dovuto.

Stefano Fogliani