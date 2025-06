Sassuolo e 'Un gol a 4 zampe': successo nell'adozione di animali a Formigine-Magreta

Promosso il Sassuolo, ‘promosso’ anche ‘Un gol a 4 zampe’, il progetto che il Sassuolo ha avviato lo scorso novembre del 2024 per promuovere costantemente l’adozione degli sfortunati ospiti di "Punto&Virgola", il canile e gattile intercomunale di Formigine-Magreta. Molti degli animali presenti all’interno del canile hanno avuto un trascorso difficile fatto di abbandono, maltrattamenti e malattie e dunque l’adozione è il primo passo per offrire loro una nuova vita e nuove opportunità. Tramite i video e le foto realizzati insieme ai calciatori e calciatrici neroverdi si è raccontata la storie di cani e gatti ospiti della struttura. Dall’inizio del progetto sono stati pubblicati ben 17 appelli e sette animali hanno trovato casa (altri sono in fase di pre-adozione) con una percentuale di riuscita dell’iniziativa del 41%, non trascurabile vista la delicatezza del tema. Il progetto, realizzatosi nel concreto con le adozioni ha trovato la forma più significativa di successo e al contempo si è rivelato un mezzo autentico per far conoscere meglio i calciatori e le calciatrici del Sassuolo Calcio mettendo in luce i loro aspetti più sensibili e umani.