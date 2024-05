Sassuolo-Fiorentina, scontro decisivo per i playoff Primavera

180’ dalla fine, in lizza per entrare nella sestina playoff del campionato Primavera ci sono cinque squadre in un punto. Il Sassuolo è quinto, e per consolidare la posizione che gli vale, oggi, l’accesso ai playoff scudetto non deve fare altro che battere la Fiorentina, attesa dai neroverdi oggi alle 15 al Ricci. La Viola non ha più nulla da chiedere alla stagione, il Sassuolo – quando mancano due partite alla fine della stagione regolare – tantissimo, e la chiave del match è tutta qua. Se il Sassuolo vince mette, o meglio tiene, un piede nella zona che conta, se perde o pareggia appende tutto all’ultima giornata. Valer doppio, insomma, l’ultima gara casalinga dei ragazzi di Bigica, che in stagione la Viola l’hanno già battuta all’andata. Era dicembre: oggi una vittoria varrebbe molto di più, e Bigica ne conviene. "Siamo in un momento chiave della stagione, mancano due sole partite e noi abbiamo l’obbligo e il dovere di tenerci stretta l’importante posizione in classifica che abbiamo e per la quale stiamo lavorando da luglio. In campo voglio vedere la giusta motivazione: vogliamo chiudere in ballezza e continuare a sognare", detta il tecnico neroverde, che la Fiorentina la conosce bene e sa cosa aspettarsi. "Non ha nulla da chiedere al campionato ma questo può essere anche un vantaggio per loro, giocheranno a mente libera e senza assilli, aspetti che, abbinati alla rosa di qualità, ne fanno un’avversaria di livello" Servirà, la sintesi, il miglior Sassuolo.