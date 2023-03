Sassuolo, fondi per nuovi infissi alle medie Ruini

Oltre duecentomila euro per gli infissi delle scuole medie ‘Ruini’. Il Comune è riuscito infatti ad aggiudicarsi i fondi (215mila euro il finanziamento) messi a bando dal Mase, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e procederà a sostituire gli infissi del piano terra della sede scolastica di via Mercadante, ottenendo dall’operazione sia un miglioramento estetico della struttura che un maggiore efficientamento energetico della stessa.

Una decina, tra finestre e portefinestre, gli infissi che verranno sostituiti, con lavori già in programma questa estate in modo da non interferire con la didattica. "Un altro importante intervento – sottolinea il vicesindaco Alessandro Lucenti – che punta a rimodernare il patrimonio comunale per restituire agli studenti una struttura più confortevole, con minor dispersione energetica. Ancora una volta gli uffici sono riusciti ad ottenere un ingente finanziamento".

Non l’unico, tra l’altro, richiesto dall’Amministrazione, che al Ministero ha già fatto domanda per ottenere i fondi per sostituire anche gli infissi dei piani superiori delle Ruini; la scuola Ruini, oltre ai 215mila euro ottenuto dal Mase era già stata destinataria di 400mila euro relativi ad altri lavori di ristrutturazione già messi a gara "e – conclude Lucenti – attualmente in attesa di assegnazione dell’impresa".

Non solo Ruini, tuttavia: il Comune ha partecipato a bandi ministeriali anche per altri edifici scolastici, ed attende quella risposta già avuta per le medie di via Mercadante, il cui ‘maquillage’ estivo è a questo punto certo. Si attendono, da parte dell’Amministrazione, gli ok anche per oltre 100mila euro (poco più di 20mila per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, 91400 per l’acquisto di nuovi infissi) destinati alle Rodari, 60mila euro (per fotovoltaico e infissi) per le Don Milani e 212mila euro sono invece stati richiesti al Ministero per l’efficientamento energetico delle San Giovanni Bosco.