Sassuolo, i ’Canti della Passione’ con la corale Puccini

Nei secoli la Passione di Cristo ha ispirato una miriade di artisti: pittori, scultori, compositori. Ricordiamo soltanto la drammatica meraviglia della ’Pietà’ di Michelangelo o la forza potente delle ’Passioni’ di Bach. Il Venerdì Santo, memoria della crocifissione e morte di Gesù, è ovviamente il giorno in cui si avverte più profondamente il legame con queste opere d’arte. Come ogni anno, la corale Puccini di Sassuolo dedica un percorso ai ’Canti della Passione’: l’appuntamento è alle 21 di oggi nella chiesa di San Francesco in Rocca, in collaborazione con la parrocchia di San Giorgio e l’Arciconfraternita del SS Crocefisso. La riflessione musicale accompagnerà il cammino della Via Crucis, con le sue diverse stazioni, attraverso una selezione di brani del repertorio quaresimale e penitenziale: a dirigere la storica corale, accompagnandola al pianoforte, si alterneranno i maestri Francesco Saguatti (anche autore di alcuni delle composizioni he verranno eseguite) e Simone Guaitoli. La tessitura musicale e vocale si aprirà con ’Li amò sino alla fine’ di don Claudio Burgio, direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano, per proseguire con ’Christus Factus Est’ di Chopin dopo la seconda stazione, ’Adoramus te Christe’ di Saguatti dopo la quarta, poi anche brani di Stopford e Bach, il ’Lacrymosa’ di Mozart dopo la 14ª stazione, per concludersi con ’Io sono la Resurrezione’ di Sibelius.

