Sassuolo, i tesori di Palazzo Ducale. Nuovo percorso per entrare ’a corte’

Nel 1658 fece tappa a Sassuolo la Regina di Svezia che era in viaggio verso Roma, "e nel Palazzo si fece corte bandita tre giorni, oro, argento et abbellimenti". E con Francesco III, diventato Governatore della Lombardia austriaca, gli ospiti alla reggia furono sempre più numerosi, con ricevimenti e fuochi d’artificio: a tre cavalieri inglesi in visita nel 1761 venne servito un menù che avrebbe potuto saziarli per tre giorni, "un piato di suppa, un piato di fritata, un piato di piccioni in ragù, un piato di paste fine..." e via dicendo fino a pane, caffé, "rosoglj di più sorti", zucca, vino nero senz’acqua, vino bianco, "vino de’ tavola, vino de’ famiglia". Eh sì, il Palazzo Ducale di Sassuolo fu davvero un luogo di delizie e di meraviglie, la reggia con cui gli Estensi vollero affermare il loro fasto, la loro potenza e le virtù della dinastia. "Un luogo fortemente legato al territorio in cui venne creato – spiega Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi –. Qui gli Estensi crearono un sistema di governo e di gestione molto avanzato".

Paragonabile per bellezza e per incanto ad altre splendide e più grandi dimore regali italiane come la Venaria Reale di Torino o la Reggia di Caserta, anche se forse meno conosciuto, il Palazzo Ducale di Sassuolo ora svela e racconta la sua storia nelle cinque sale multimediali inaugurate ieri nell’ala meridionale del complesso, che finora erano aperte al pubblico solo saltuariamente. Grandi modelli, disegni, ricostruzioni, filmati e installazioni interattive – tutto con un taglio molto immediato e divulgativo – permettono di entrare nella vita della corte e nei suoi rapporti con l’esterno. "Abbiamo voluto raccontare le trasformazioni del palazzo che da castello divenne residenza barocca, e come l’insediamento della corte abbia cambiato il territorio", aggiunge la dottoressa Bagnoli. Era il 1634 quando Francesco I d’Este (sì, proprio lui, il duca amante del bello che si fece ritrarre da Velazquez e da Bernini) incaricò l’architetto Bartolomeo Avanzini e l’ingegner Gaspare Vigarani di creare una spettacolare dimora di rappresentanza a partire dall’antico palazzo castellano, appartenuto ai principi Pio di Savoia. E insieme alla reggia prese forma anche il parco che avrebbe superato i dieci chilometri di lunghezza, dalla collina fino alla pianura.

Studiato dal comitato scientifico composto anche da Federico Fischetti e Vincenzo Vandelli, il nuovo percorso multimediale si articola su cinque sale. Nella prima, alcuni modelli in scala permettono proprio di seguire, attraverso i secoli, l’evoluzione del palazzo con la nascita della Delizia: un video emozionante ci immerge direttamente nel paesaggio e negli affreschi del Salone delle Guardie, dove occhieggiano suonatori, divinità, ma anche pappagalli e scimmiette. La seconda sala ricostruisce la vita a corte, anche grazie ad alcuni deliziosi abiti d’epoca (come quello di Charlotte Aglaé d’Orleans, mademoiselle de Valois) riprodotti ad arte nella cartapesta: e su uno schermo touchscreen, con testi in italiano e inglese, è possibile ‘scorrere’ documenti, cronologia, opere. Arriva poi l’approfondimento sull’acqua e il territorio: le acque che si dovevano regolare, le acque addomesticate nelle fontane, le acque vitali e produttive. Quindi un focus sui viaggiatori che passarono da Sassuolo e – soprattutto nel ‘700, durante il Grand Tour lungo l’Italia – ne riferirono la bellezza sorprendente. Tutto approda alla storia delle manifatture nel territorio, dalle lavorazioni delle ceramiche e delle maioliche fino alla nascita di un distretto industriale ai primi posti nel mondo.

"Per noi tutto questo non è solo un patrimonio, ma è un’eredità culturale, che dal passato influenza la crescita nel futuro", continua Martina Bagnoli che idealmente ‘consegna’ questo suo pregiato intervento a chi le succederà alla direzione delle Gallerie: "Questo è il punto di arrivo di un percorso di otto anni – sottolinea –, ma di certo non si smetterà di concentrare gli sforzi su questo palazzo e su tutta questa meraviglia".