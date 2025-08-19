Sassuolo Il ’balletto’ dei centravanti

Impatterà sicuramente su quanto accadrà in campo sabato tra Sassuolo e Napoli, l’infortunio di Romelu Lukaku. E impatterà, forse, anche su quanto accadrà fuori dal campo, sia al Sassuolo il cui mercato è ancora apertissimo che al Napoli, obbligato a cercare un centravanti che faccia le veci al gigante belga da qui ai prossimi mesi.

Cominciamo dal campo, tuttavia, e diciamo che l’assenza di un attaccante del genere toglie più di un pensiero alla linea difensiva neroverde, che contro di lui – sette gare contro il Sassuolo, per Big Rom, e 6 gol – ha sistematicamente faticato.

Non che il Napoli non abbia altro con cui far saltare l’assetto difensivo del Sassuolo, ma questa è un’altra storia, che racconteremo solo sabato. Andando oltre il campo, è di tutta evidenza come al Napoli servirà – Lukaku torna verso fine anno, nella migliore delle ipotesi – un centravanti di scorta, e qui torna in scena il Sassuolo, che ha Andrea Pinamonti in uscita e nel Napoli un possibile approdo del centravanti scuola Inter, che immaginiamo possa far quadrare il cerchio.

Perché il Pina è comunque il centravanti italiano più forte della sua leva – come certificato dagli ultimi tre campionati, su quattro, chiusi in doppia cifra – e da Sassuolo, dove è rientrato dopo il prestito al Genoa, sembra che non veda l’ora di andarsene, pur facendo lodevolmente il suo ogni volta che è chiamato in causa.

Morale? Si potrebbe anche trattare, tra il Vesuvio e il Secchia, su basi che saldano le necessità partenopee, le ambizioni del ‘Pina’ e, perché no, anche le volontà di un Sassuolo cui serve monetizzare almeno una cessione importante per ridare fiato al mercato. Fantacalcio? Forse: meno fantascientifico pensare che le urgenze del Napoli, ammesso i partenopei guardino all’Italia, possano dare il via ad un ‘balletto’ di centravanti che sposta e muove più giocatori. E al quale potrebbe anche partecipare il Sassuolo.

Che un centravanti da mettere sul mercato, per quanto si è capito finora, ce l’ha in casa. Andasse male, e non andasse a buon fine un gioco ad incastri che sposta Pinamonti dai neroverdi, ci permettiamo di dire che avere al centro del tridente un attaccante che ha segnato 39 gol nelle ultime 4 stagioni in A è meglio che non averlo. Ammesso e non concesso che quell’attaccante ci voglia restare, al centro del tridente: vedremo…

Stefano Fogliani