"Sassuolo, il posto giusto per crescere"

Sarà che è stato l’utimo neroverde ad andare in gol (a San Siro contro l’Inter) o sarà che, un po’ come il Sassuolo, anche i precedenti di Walid Cheddira contro i friulani non sono granchè – due gare, zero vittorie – fatto sta che l’uomo che il sito neroverde mette nel mirino alla vigilia del 23mo incrocio contro quella che per il Sassuolo è un’autentica bestia (bianco)nera è proprio il centravanti italo-marocchino, arrivato in neroverde a fil di sirena, quando il mercato stava per chiudere i battenti. E lui, che aveva comunque altre offerte, ha scelto Sassuolo, "del quale conoscevo il progetto: è una società importante, e il posto ideale dove credo di potermi mettere in evidenza". Fin qua, missione compiuta: gli sono bastati 21’ giocati in due gare – da subentrato – per mettere a segno un gol. L’ultima rete italiana di Cheddira era datata maggio 2024, ma il dettaglio è puramente statistica perché l’attaccante guarda ad altro, mica solo ai gol. Guarda all’oggi dicendo di trovarsi benissimo in neroverde, "dove c’è una bella atmosfera, e dove in Grosso ho trovato un tecnico molto preparato, e che mi ha accolto dandomi grande fiducia". E guarda alla sua crescita di uomo e giocatore ("ho giocato – dice – e segnato in tutte le categorie") e ad un percorso rispetto al quale la serie A "è un traguardo tagliato – aggiunge – dopo tanti sacrifici". Il primo gol in A lo ha segnato proprio al Sassuolo, Cheddira, quando vestiva la maglia del Frosinone, e anche questo, forse, è un segno del destino. Cui Cheddira dice di andare incontro con grande fiducia, ben consapevole di quello che dovranno fare i neroverdi da qui a fine stagione.

"Siamo una neopromossa, per noi è tutto più difficile, ma lavoriamo per raggiungere l’obiettivo", spiega ancora l’attaccante, che la ricetta-salvezza ci mette due minuti ad elaborarla. "Servono impegno e attenzione, partita dopo partita". L’Udinese, da questo punto di vista, è una sorta di prova del ‘nove’: lo stesso numero che Cheddira ha scelto per la sua maglia….

s. f.