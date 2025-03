Sassuolo, la grande festa potrebbe arrivare subito

E’ tempo di mettere via la calcolatrice, per il Sassuolo, e di cominciare a studiare il calendario. Sì, perché anche se, per dirla con Fabio Grosso, "non bisogna avere fretta e nemmeno frenesia, ma continuare a fare quello che stiamo facendo", il count down cominciato un mese fa, che vide il Sassuolo, a 10 giornate dalla fine, battere il Pisa e portarsi a +14 sullo Spezia, è arrivato al dunque. E con 17 punti di vantaggio sui liguri, che se fanno ‘filotto’ da qui a fine stagione hanno 21 punti a disposizione, dicono che tra il ritorno nella massima serie e il Sassuolo non si sono più ‘se’, ma solo ‘quando’.

Ora, la matematica dice che lo Spezia, se le vince tutte, arriva a 76, e la stessa matematica dice quindi che con due vittorie da qui alla fine il Sassuolo si mette al sicuro (oggi i neroverdi hanno 72 punti), ma le lancette che corrono verso la fine della stagione dicono altro. E suggeriscono come il ‘giorno dei giorni’, per la capolista di Grosso, potrebbe essere già domenica, quando il Sassuolo affronta il Palermo dell’ex Dionisi: in caso di vittoria al Barbera e in caso di mancata vittoria dello Spezia (che affronta la Sampdoria) i neroverdi sono promossi, tra l’altro con scenario quantomeno curioso perché il Sassuolo a Palermo gioca alle 15, mentre Spezia-Sampdoria vanno in campo alle 17,15.

La promozione, insomma, potrebbe arrivare mentre la squadra rientra, in aereo, da Punta Raisi verso il ‘Marconi’. Non andasse a bersaglio subito, per il Sassuolo ci sarebbero altre possibilità, la prima delle quali la giornata successiva, che vede i neroverdi di scena, sabato 12 aprile, alle 19,30 al Braglia per il derby contro il Modena – il Sassuolo venne promosso in A, nel maggio 2013, battendo il Livorno proprio al Braglia – e lo Spezia il giorno dopo a Mantova. Altra data possibile Pasqua, o meglio a Pasquetta, con il ritorno dei neroverdi al Mapei Stadium dopo due trasferte consecutive: lunedi 21 aprile c’è Sassuolo-Frosinone. Magari i neroverdi sono già in A, magari no.

Meglio dar retta a Fabio Grosso e non mettersi fretta, insomma, né farsi distrarre da un traguardo ormai vicino, ma i conti, in città, li stanno facendo in parecchi. E si fatica a suggerire cautela ricordando come l’ultimo Sassuolo che vinse la B, quello di Eusebio Di Francesco, dovette aspettare l’ultima giornata per festeggiare nonostante avesse, dopo 32 gare, 13 punti di vantaggio sulla terza: rispetto ad allora di giornate da giocare ce ne sono quattro in meno (nel 2012/13 la B era infatti a 22 squadre) e i punti di vantaggio sulla terza sono quattro in più.

Stefano Fogliani