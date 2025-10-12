Sassuolo, la pattuglia dei ‘nuovi’ funziona

Walukiewicz, ovvero il primo volto nuovo arruolato in estate alla causa neroverde. Sempre in campo, con un solo forfait dovuto all’infortunio che gli ha tolto Inter-Sassuolo. Coulibably, ovvero l’ultimo che si è aggiunto al ‘pattuglione dei nuovi’ Da quando è arrivato sempre o quasi in campo anche lui, con tre presenza da titolare e una panchina i 4 gare. I ‘nuovi’ hanno cambiato il volto del Sassuolo, o meglio se lo sono preso, facendo qualche giustizia di perplessità legate ad un mercato che, si era detto, il Sassuolo ha fatto traiettorie non chiarissime ai più. E invece i nuovi arrivi hanno cambiato faccia e marcia ai neroverdi, rivoluzionandone l’undici e dando segno di sé con frequenza importante. Detto che ‘sottoutlizzati’ e mai inseriti nell’undici di partenza, fin qua, ci sono solo Candè (2 gettoni e 47’ in campionato) e Cheddira (che ha giocato solo 28’ ma ha fatto un gol) e già citati Walukiewicz e Coulibaly, resta infatti da aggiungere come gli altri di nuovi, giochino praticamente sempre. E sempre nell’undici titolare. Prendete Muric, portiere kosovaro che doveva ‘litigarsi’ il posto con Turati, e invece il posto se lo è preso alla seconda giornata in panchina contro il Napoli, poi percorso netto per lui, ovvero 5 gare e 450’ (più recupero) in campo. Stesso ruolino di marcia per Nemanja Matic: contro il Napoli non c’era, poi ha preso quota, minuti (450’), presenze e, a Verona, anche la fascia di capitano. La prima, contro il Napoli, in panchina, anche per il difensore indonesiano Jay Idzes che poi, come Matic, si è preso il Sassuolo, con 5 presenze nell’undici iniziale e 450’. Cinque ‘gettoni’ anche per Ismael Konè, che di gare ne ha saltata una sola per squalifica, e di minuti, fin qua, ne ha ammucchiati 398’ su 450 possibili, e per Vranckx. Il più presente di tutti – 6 presenze su 6 – è tuttavia Alieu Fadera, i cui minuti in campo, 150’, sono arrivati tutti da subentrato. Si consola, il fantasista scuola Como, con l’impronta che ha lasciato sui match: decisivo a Cremona – un assist, un rigore procurato, uno causato – come contro la Lazio – gol – come contro l’Udinese (assist) e a Verona, con il rigore procurato. Poi c’è un altro ‘nuovo’, anche se non lo è nel senso proprio del termine, ovvero Andrea Pinamonti: fin qua, per lui, 6 partite su 6, tutte da titolare, ed è il neroverde che ha segnato di più. Ultima curiosità: sono undici, i ‘nuovi’: praticamente un’altra squadra.

