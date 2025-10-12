Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Modena
CronacaSassuolo, la pattuglia dei ‘nuovi’ funziona
12 ott 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
  4. Sassuolo, la pattuglia dei ‘nuovi’ funziona

Sassuolo, la pattuglia dei ‘nuovi’ funziona

Walukiewicz praticamente sempre in campo, così come Coulibaly. Muric si è preso la maglia da titolare, Matic ha subito preso quota

Walukiewicz, ovvero il primo volto nuovo arruolato in estate alla causa neroverde. Sempre in campo, con un solo forfait dovuto all’infortunio che gli ha tolto Inter-Sassuolo. Coulibably, ovvero l’ultimo che si è aggiunto al ‘pattuglione dei nuovi’ Da quando è arrivato sempre o quasi in campo anche lui, con tre presenza da titolare e una panchina i 4 gare. I ‘nuovi’ hanno cambiato il volto del Sassuolo, o meglio se lo sono preso, facendo qualche giustizia di perplessità legate ad un mercato che, si era detto, il Sassuolo ha fatto traiettorie non chiarissime ai più. E invece i nuovi arrivi hanno cambiato faccia e marcia ai neroverdi, rivoluzionandone l’undici e dando segno di sé con frequenza importante. Detto che ‘sottoutlizzati’ e mai inseriti nell’undici di partenza, fin qua, ci sono solo Candè (2 gettoni e 47’ in campionato) e Cheddira (che ha giocato solo 28’ ma ha fatto un gol) e già citati Walukiewicz e Coulibaly, resta infatti da aggiungere come gli altri di nuovi, giochino praticamente sempre. E sempre nell’undici titolare. Prendete Muric, portiere kosovaro che doveva ‘litigarsi’ il posto con Turati, e invece il posto se lo è preso alla seconda giornata in panchina contro il Napoli, poi percorso netto per lui, ovvero 5 gare e 450’ (più recupero) in campo. Stesso ruolino di marcia per Nemanja Matic: contro il Napoli non c’era, poi ha preso quota, minuti (450’), presenze e, a Verona, anche la fascia di capitano. La prima, contro il Napoli, in panchina, anche per il difensore indonesiano Jay Idzes che poi, come Matic, si è preso il Sassuolo, con 5 presenze nell’undici iniziale e 450’. Cinque ‘gettoni’ anche per Ismael Konè, che di gare ne ha saltata una sola per squalifica, e di minuti, fin qua, ne ha ammucchiati 398’ su 450 possibili, e per Vranckx. Il più presente di tutti – 6 presenze su 6 – è tuttavia Alieu Fadera, i cui minuti in campo, 150’, sono arrivati tutti da subentrato. Si consola, il fantasista scuola Como, con l’impronta che ha lasciato sui match: decisivo a Cremona – un assist, un rigore procurato, uno causato – come contro la Lazio – gol – come contro l’Udinese (assist) e a Verona, con il rigore procurato. Poi c’è un altro ‘nuovo’, anche se non lo è nel senso proprio del termine, ovvero Andrea Pinamonti: fin qua, per lui, 6 partite su 6, tutte da titolare, ed è il neroverde che ha segnato di più. Ultima curiosità: sono undici, i ‘nuovi’: praticamente un’altra squadra.

