Sassuolo, messaggi di minaccia alla ex fidanzata. Scatta il braccialetto elettronico per un 45enne

Non accettava la fine della relazione e, dopo aver provato a convincerla a sistemare le cose, dinanzi all’ennesimo rifiuto ha iniziato a perseguitarla. Non solo pedinamenti ma, soprattutto, decine e decine di messaggi dal tono minaccioso.

È stato incardinato ieri il processo con rito abbreviato nei confronti di un 45enne di Sassuolo, finito alla sbarra per il reato di stalking nei confronti della ex fidanzata, una ragazza di 21 anni. La storia, nei confronti dei due era iniziata lo scorso anno ma, poco prima di Natale la presunta vittima degli atti persecutori aveva lasciato il compagno. L’uomo, non accettando in alcun modo la decisione della ragazza aveva così iniziato a chiamarla con insistenza, chiedendole di ripensarci e di provare a sistemare le cose. Dinanzi all’ennesimo rifiuto, però, l’imputato aveva iniziato a diventare aggressivo.

I fatti contestati risalgono alla fine del 2023 e all’inizio del 2024: periodo durante il quale il 45enne avrebbe inviato alla ex una lunga serie di messaggi minatori. La ragazza, temendo per la propria incolumità aveva subito sporto denuncia e a gennaio l’imputato era stato colpito da divieto di avvicinamento alla ragazza. All’uomo è stato applicato anche il braccialetto elettronico. Ora si attende la valutazione degli enti preposti sulla personalità dell’indagato. L’imputato ha già iniziato un percorso per uomini maltrattanti così come previsto dalla vigente normativa in tema di codice rosso. L’udienza, ieri mattina, è stata rinviata a settembre per la discussione del rito abbreviato.

v.r.