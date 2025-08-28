Sassuolo, Nanoprom. Sport invernali, siglato un accordo

Nanoprom Chemicals, azienda fondata e diretta dal sassolese Gian Luca Falleti, specializzata nella vetrificazione a freddo e centro accreditato presso la Regione Emilia-Romagna nella rete di imprese coinvolte nella ricerca aerospaziale, ha siglato ieri un altro importante accordo in ambito sportivo. Per i prossimi due anni, infatti, il Centro Ricerche Nanoprom affiancherà in esclusiva tutti gli atleti della Fisi, Federazione nazionale sport invernali.

Nello specifico, Nanoprom Chemicals fornirà sia inediti additivi speciali coperti da segreto industriale per le diverse scioline utilizzate dagli atleti Fisi, sia coating già in commercio nella linea Nanoprom Acquatic, che permettono ai tessuti (giacche, tute, etc.) di non assorbire l’umidità esterna (pioggia, neve, etc.) e, quindi, di non fare aumentare il peso di chi li indossa.

"Il Centro Ricerche Nanoprom – ha detto il Ceo, Gian Luca Falleti – ha scelto l’Italia e gli atleti italiani per lavorare sullo sviluppo di tecnologie utili per lo sport e realizzate con materiali ecologici. Siamo onorati peraltro che l’accordo con la Federazione sia stato esteso in esclusiva per i prossimi due anni".

"È un onore per la Federazione poter collaborare con una delle eccellenze italiane in materia di tecnologie avanzate – ha commentato il Presidente Fisi, Flavio Roda –. Il Centro Ricerche Nanoprom supporterà i nostri atleti nei prossimi anni, utilizzando prodotti completamente green".