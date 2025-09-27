Sassuolo, note barocche nella cornice di Palazzo Ducale

Il Modena Belcanto Festival oggi pomeriggio alle 17 farà tappa in uno dei luoghi più incantevoli della nostra provincia, il Palazzo Ducale di Sassuolo e il suo sontuoso Salone delle Guardie, che diventerà palcoscenico per le nuove generazioni della vocalità. Nel concerto "Kammermusik n. 1" (in collaborazione con le Gallerie Estensi) saranno infatti protagonisti i giovani cantanti selezionati per la Modena Belcanto Masterclass, realizzata con il sostegno della Regione Emilia Romagna: hanno intrapreso un percorso con docenti di fama come Sonia Prina per la musica barocca, Serena Gamberoni per il repertorio belcantistico e Cristina Zavalloni per quello contemporaneo. Si ascolteranno oggi i soprani Ludovica Casilli, Isabella Gilli e Federica Raja, il tenore Peng Tian e i baritoni Ma Shuyang e Qixiang Tan, guidati e accompagnati dal maestro Mario Sollazzo (nella foto) al clavicembalo.

Il concerto prenderà le mosse dal ‘600 di Claudio Monteverdi, il primo compositore barocco a potenziare l’espressività del testo grazie all’abile intreccio tra ritmo e melodia, poi ci offrirà pagine di Georg Friedrich Händel con cui il teatro musicale barocco entrò nel vivo della maturità. Fra i brani che ascolteremo, le arie di Cleopatra dal "Giulio Cesare" di Händel e "Il lamento di Arianna" di Monteverdi.

s. m.