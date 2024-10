Sassuolo, occhi puntati sui ‘nazionali’

Comincia oggi, con il primo allenamento sui campi del Mapei Football Center, la marcia di avvicinamento del Sassuolo alla trasferta di Brescia con la quale i neroverdi si riaffacciano al campionato dopo la pausa. Fari puntati, ci mancherebbe, su Domenico Berardi e sul minutaggio che una settimana in più di allenamenti potrà garantirgli al Rigamonti, ed inevitabilmente anche sui nazionali che rientreranno alla spicciolata dopo gli impegni con le nazionali, attesi in città tra domani e giovedi. Vediamo cosa hanno combinato: Obiang, ad esempio, ha disputato l’intero match tra Guinea Equatoriale e Liberia che i padroni di casa hanno vinto di misura e con tutta probabilità sarà del match che stasera oppone, a Monrovia, la nazionale guineoequatoriale ancora alla Liberia. Ci si gioca l’accesso alla Coppa d’Africa, mentre altrove ci si gioca il pass degli Europei in under 21, dove Doig, con la Scozia, è stato sconfitto 2-0 dal Belgio e tonerà in campo domani contro il Kazakistan. In campo, sempre domani, anche Muharemovic con l’under 21 della Bosnia Erzegovina che affronta a Sarajevo Cipro. Zero minuti, invece, per Moldovan, che ha seguito da bordo campo la vittoria (3-0) della ‘sua’ Romania contro Cipro e rientra solo mercoledi, dopo il match che i rumeni giocano, domani, contro la Lituania al ‘Darius & Girenas Stadionas’ di Kaunas. Inutile dire che i conti, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso, li farà anche con le condizioni dei rientranti: le rotazioni imposte fin qua al gruppo hanno dato modo al Sassuolo di ottimizzare l’ampiezza della rosa, ovviando alle assenze – ieri Berardi, oggi Lovato – e dando modo a chi ha cominciato la stagione in ritardo causa infortunio – D’Andrea, Ghion – di recuperare la condizione ottimale per poter dire la propria e di ‘inserire’ al meglio gli elementi che il mercato ha aggiunto all’ultimo – Iannoni e Muharemovic, ma anche Moldovan – ad un organico extralarge. Oggi, come detto, si ricomincia, e dopo due mesi nel corso dei quali si è giocato tanto, ok, ma complici le pause di settembre e ottobre, non è che ci si sia ‘tirati il collo’, il campionato prende un abbrivio un tantino più ripido, che vedrà i neroverdi in campo cinque volte in 40 giorni da qui alla pausa in programma a metà novembre. Ci sarà, insomma, bisogno di tutti…

Brescia-Sassuolo. In corso, sulla piattaforma ticketone.it o presso i punti vendita abilitati TicketOne, la prevendita per i biglietti del settore ospiti del Rigamonti. Costano 22 euro (comprensivi dei diritti di prevendita) e sono acquistabili fino alle 19 di venerdi.

Stefano Fogliani